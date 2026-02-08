Szoboszlai őrült hullámvasútja a City ellen: Bombagól, majd piros lap - VIDEÓVAL

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyaránt a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet a Manchester City elleni vasárnapi rangadón. Josep Guardiola együttese a listavezető Arsenalhoz képest 9 pontos hátrányból várta a találkozót, és Erling Haaland már a mérkőzés elején közel járt ahhoz, hogy életben tartsa a City bajnoki címről szőtt álmait, ám a norvég támadó elpuskázta az első játékrész legnagyobb lehetőségét.

Az első félóra végén szintén ő próbálkozott (középre tartó lövését védte Alisson), a két lehetőség között viszont helyzetek helyett csak küzdelmet és taktikai csatát láthatott az Anfield közönsége. A kemény, de sportszerű első játékrészben a City birtokolta többet a labdát, ám a hazaiak védelme többnyire biztosan zárt (Szoboszlaival a jobb, Kerkezzel a bal szélen), igaz a labdaszerzések utáni ellentámadásból egyszer sem sikerült gólhelyzetig jutni, Mohamed Szalah és Cody Gakpo szinte teljesen észrevétlen volt, az utóbbi hetekben parádézó Hugo Ekitiké pedig emberére akadt a nyáron kis híján Liverpoolba szerződő, végül télen a manchesteri együttest választó Marc Guéhi személyében.

A fordulás után változott a meccs képe, a Liverpool kezdte aktívabban és kezdeményezőbben a második játékrészt, előbb Szoboszlai életerős, de középre tartó lövésénél kellett védenie Donnarummának, majd Ekitiké lövése kerülte el néhány centivel a bal felső sarkot. Az 56. percben a francia csatár Szalah emelése után óriási helyzetben fejelt a jobb alsó sarok mellé, míg a túloldalon Semenyo lövésénél kellett védenie a hazaiak brazil kapusának.

A játékrész közepén egy parádés liverpooli kontra végén Wirtz hálóba tartó lövését blokkolta Guéhi, majd következett a mérkőzés legszebb gólja: a 74. percben Szoboszlai Dominik ismét szabadrúgásból volt eredményes, mintegy 28 méterről tüzelt, a labda pedig a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba. A GÓLT IDE KATTINTVA MEGNÉZHETI.

Bár a lélektani előny a hazaiaknál volt, a meccset végül az elképesztő fordítást bemutató City nyerte. A 84. percben Haaland fejelte a labdát Silva elé, aki közelről nem hibázta el a ziccert, majd Alisson szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a jogosan megítélt tizenegyest pedig a norvég támadó a 92. percben értékesítette.

A Liverpoolon a 7 perces hosszabbítás sem segített, sőt, a legvégén egy hazai szögletnél Alisson is előrement, az üresen maradt kapuba pedig Cherki gurította be a labdát. Csakhogy...Miközben a labda a kapu felé pattogott, Haaland és Szoboszlai is sprintelt a labda felé, előbb a magyar középpályás húzta vissza a norvég támadót, majd miután belépett elé, Haaland húzta vissza a magyar játékost. A játékvezető elsőre gólt ítélt, ám a videós visszajátszás után piros lapot mutatott fel Szoboszlainak, a City pedig szabadrúgáshoz jutott.

Így hiába Szoboszlai csodagólja, a City nyert, és életben tartotta reményeit a bajnoki címre.

