Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool a drámai hosszabbítást követően 2-1-s vereséget szenvedett a Manchester City-től. Szoboszlai Dominik a 74. percben pazar szabadrúgás gólt szerzett 30 méterről, azonban a találkozó utolsó pillanataiban utolsó emberként húzta vissza az üres kapura törő Erling Haalandot, ezért Craig Pawson játékvezető a videóbíró segítségével kiállította.

A videófelvételen is jól látszik, hogy Rayan Cherki a félpályáról kapura lövi a labdát, a két játékos pedig versenyt fut érte. Haaland gyorsabb mint Szoboszlai, ezért a magyar játékos visszarántja a norvégot, aki azonban nem marad adósa a Liverpool nyolcasának, hiszen az utolsó pillanatban ő is visszahúzza a menteni igyekvő magyar középpályást, miközben a labda szépen lassan a hálóba vánszorog.

Haalandnak is piros lapot kellett volna adni

Bede Ferenc a Match 4 összefoglaló műsorában elmondta, hogy a játékvezető helyesen döntött, amikor elvette a Manchester City gólját, szabadrúgást ítélt a vendég csapat számára, és piros lappal kiállította Szoboszlait.

Az egykori FIFA-bíró szerint viszont arra is rámutatott, hogy Haalandnak már volt egy sárgája – amit a 93. percben kapott, amiért levette a mezét gólöröm közben –, és itt meg kellett volna kapnia a másodikat is, amiért a 25 éves magyar játékost visszarántotta.

Bede a műsorban elmondta, hogy alapvetően mindig az első szabálytalanságot kell büntetni – amit ebben az esetben Szoboszlai követett el, a szerk –, azonban a visszahúzás egy specális szabálytalanságnak minősül.

„A visszahúzásnál azt büntetjük, hogy a játékos nem tartotta tiszteletben a játékot, ezért ebben az esetben, függetlenül attól, hogy az első vagy a második szabálytalanság volt-e, sárga lapot kellett volna adni Haalandnak, és ki kellett volna állítani"

– hangsúlyozta Bede Ferenc.

A mérkőzés után Guardiola, Haaland és Slot is azt nyilatkozták, hogy nem kellett volna kiállítani Szoboszlait. Azóta is kiderült, hogy a magyar középpályást hány mérkőzésre tiltották el.

Valószínűleg Szoboszlai és Haaland is erről vitatkozott a lefújást követően az öltözőfolyósón.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, eddig nem látott felvételek kerültek elő Haaland és Szoboszlai afférjáról.

Arról is írtunk, hogy angol sajtóértesülések szerint az Atlético Madrid is beszállt a Szoboszlai Dominikért zajló versenyfutásba.