Szoboszlai Dominik sűrű hete van, a 25 éves magyar középpályás Szlovénia 87 percet, Görögország ellen pedig 90 percet játszott három nap leforgása alatt, megpihent kicsit Székesfehérváron, majd utazott is vissza Liverpoolba, ahol csütörtök délelőtt már a csapat edzésén volt jelenése.

Szoboszlai megint Lamborghinivel furikázott

Olvasóink még az Angliába való visszatérése előtt egy Lamborghini volánja mögött szúrták ki a magyar válogatott csapatkapitányát Székesfehérváron.

Szoboszlai Lamborghini Revueltójáról a TikTok-ra is felkerült egy videó:

Szoboszlai székesfehérvári kötődésű

Szoboszlai Dominik ezerszállal kötődik Székesfehérvárhoz, hiszen itt született, itt élt, itt ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival az édesapja által alapíttott Főnix Gold utánpótlás-nevelő egyesületnél, és felesége, Buzsik Borka is székesfehérvári.

Nem az első alkalom, hogy Lamborghini Revueltója volánja mögött kapják lencsevégre, korábban Budapesten és Telkiben is levideózták a magyar válogatott csapatkapitányát sportkocsijával.

Szoboszlai kihagyhatatlan interjút adott

A 25 éves játékos a Liverpool Echónak adott interjú során után elárulta, milyen sportágban is hívta ki Steven Gerrard, és arról is beszélt, hogy milyen érzés lenne számára, ha ott lehetne a pályán a budapesti BL-dőntőben. Szoboszlai azt is elmondta, hogy nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata Jürgen Kloppal, és hogy mit gondol a Liverpool csapatkapitányi karszalagjáról. Végül pedig azt is elárulta, szíve szerint hol folytatná a pályafutását.

