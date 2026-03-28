Viszonylag csendesen pergett le az első játékrész, az egyetlen veszélyes helyzet Danijel Sturm előtt adótott, aki ugyan értékesítette is a ziccert, azonban a találatot végül les miatt érvénytelenítették. Centiken múlott!





Így a csapatok 0-0-s döntetlennel vonulhattak az öltözőbe.

A folytatásban már sokkal inkább a magyar válogatott akarata érvényesült, Sallai Roland előtt két hatalmas helyzet is adódott, azonban a magyar szélső egyszer a szlovén kapusba, egyszer pedig kapu fölé rúgta a ziccert.

Azonban a magyar mezőnyfölény a 79. mégis góllá érett, Osváth Attila jobb oldali beadására Schön Szabolcs érkezett a hosszún, a magyar középpályás pedig ugyan eltörte a labdát, de a labda így is a szlovén kapuban kötött ki (1-0).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így végül 1-0-s magyar győzelemmel zárult a felkészülési mérkőzés.

Schön Szabolcs győztes gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

