Goal.com
Live
Szoboszlai OrbánAttila KISBENEDEK / AFP
C. Kovács Attila

Kiváló! A magyar válogatott egygólos győzelemmel indította az évet! + videó

Magyarország vs Szlovénia
Magyarország
Szlovénia
Barátságos mérkőzések 1

A magyar válogatott 1-0-s győzelmet aratott a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában szombat este. A találkozó győztes gólját Schön Szabolcs szerezte. Mutatjuk a részleteket.

Viszonylag csendesen pergett le az első játékrész, az egyetlen veszélyes helyzet Danijel Sturm előtt adótott, aki ugyan értékesítette is a ziccert, azonban a találatot végül les miatt érvénytelenítették. Centiken múlott!

Így a csapatok 0-0-s döntetlennel vonulhattak az öltözőbe.

A folytatásban már sokkal inkább a magyar válogatott akarata érvényesült, Sallai Roland előtt két hatalmas helyzet is adódott, azonban a magyar szélső egyszer a szlovén kapusba, egyszer pedig kapu fölé rúgta a ziccert.

Azonban a magyar mezőnyfölény a 79. mégis góllá érett, Osváth Attila jobb oldali beadására Schön Szabolcs érkezett a hosszún, a magyar középpályás pedig ugyan eltörte a labdát, de a labda így is a szlovén kapuban kötött ki (1-0).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így végül 1-0-s magyar győzelemmel zárult a felkészülési mérkőzés. 

Schön Szabolcs győztes gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés