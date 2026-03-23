A magyar válogatott játékosai hétfő délután érkeztek meg a telki edzőtáborba, természetesen Szoboszlai Dominik az elsők között futott be, csapatkapitányhoz méltóan. A Liverpool magyar középpályása Lamborghini Revueltójával gördült be a magyar válogatott edzőtáborába.

Szoboszlai Dominik kabátja sem volt sokkal visszafogottabb, ugyanis egy motoros stílusú kabátban, a KidSuper és a Mercedes Benz közös tervezésű Racer Jacketjében jelent meg ma délután Telkiben.

Szoboszlai Dominik extravagáns korszakát éli

Szoboszlai Dominik nemrég extravagáns frizurát villantott a Wolverhampton elleni bajnokin.

Szoboszlain kívül Varga Barnabás is megérkezett

Szoboszlai Dominikon kívül szerencsére a tegnap bokasérülést szenvedő Varga Barnabás is befutott hétfő délután a magyar válogatott edzőtáborába.

A magyar válogatott március 28-án, szombaton Szlovénia, három nappal később pedig Görögország együttesét fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

Frissítés! (17:50)

Szoboszlai Dominik feleségével és kislányával együtt csekkolt be Telkiben. A kislány ellopta a show-t.

