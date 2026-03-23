Szoboszlai DominikMLSZ/Instagram
Szoboszlai extravagáns szettben gördült be sportkocsijával a telki edzőtáborba + videó

Szoboszlai Dominik megadta a módját, a Liverpool középpályása extravagáns szettben, sportkocsijával érkezett meg hétfő délután a Telki edzőközpontba, hogy a magyar válogatottal együtt megkezdje a felkészülést a szlovének és a görögök elleni barátságos mérkőzésekre.

A magyar válogatott játékosai hétfő délután érkeztek meg a telki edzőtáborba, természetesen Szoboszlai Dominik az elsők között futott be, csapatkapitányhoz méltóan. A Liverpool magyar középpályása Lamborghini Revueltójával gördült be a magyar válogatott edzőtáborába. 

Szoboszlai Dominik kabátja sem volt sokkal visszafogottabb, ugyanis egy motoros stílusú kabátban, a KidSuper és a Mercedes Benz közös tervezésű Racer Jacketjében jelent meg ma délután Telkiben.

Szoboszlai Dominik extravagáns korszakát éli

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik nemrég extravagáns frizurát villantott a Wolverhampton elleni bajnokin.

Szoboszlain kívül Varga Barnabás is megérkezett

Szoboszlai Dominikon kívül szerencsére a tegnap bokasérülést szenvedő Varga Barnabás is befutott hétfő délután a magyar válogatott edzőtáborába

A magyar válogatott március 28-án, szombaton Szlovénia, három nappal később pedig Görögország együttesét fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik nagyszerű idényének köszönhetően bekerülhet az Aranylabda esélyesei közé. 

Frissítés! (17:50)

Szoboszlai Dominik feleségével és kislányával együtt csekkolt be Telkiben. A kislány ellopta a show-t. 


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
