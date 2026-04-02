A válogatott szünet véget ért, a Liverpool játékosainak csütörtökön már az AXA edzőközpontban volt jelenésük. A Liverpool Instagram-oldalára feltöltöt fotók és videók alapján jó hangulatban készülnek a vörösök játékosai a hétvégi Manchester City elleni derbire. Szoboszlai Dominik például szokásához híven egy finom kávéval hangolt a felkészülésre:

Az egyik feltöltött videó végén Pécsi Ármin is megjelenik az étkezőasztalnál, ahogy korábban már beszámoltunk róla, a fiatal magyar kapus Alisson Becker sérülése miatt került fel az első csapathoz:

A csapat játékosai el is kezdték a felkészülést a szombati derbire:

Kiderült, hogy miért van szüksége Arne Slotnak Pécsi Árminra.

