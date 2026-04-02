Pécsi ÁrminGetty Images
C. Kovács Attila

A Liverpool gőzerővel készül a Manchester City ellen: visszatértek a sztárok, Pécsi Ármin is az első csapattal edz!

A Liverpool hivatalos Instagram-oldalán közzétett videók tanúlsága szerint csütörtökön a minden játékos visszatért a válogatottból, így a vörösök teljes csapattal készülhetnek a Manchester City elleni szombati rangadóra. A Liverpool videójában Pécsi Ármin is feltűnik, így minden bizonnyal a fiatal magyar kapus is ott lesz a hétvégi derbin. Mutatjuk, hogyan készül a Liverpool a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőre.

A válogatott szünet véget ért, a Liverpool játékosainak csütörtökön már az AXA edzőközpontban volt jelenésük. A Liverpool Instagram-oldalára feltöltöt fotók és videók alapján jó hangulatban készülnek a vörösök játékosai a hétvégi Manchester City elleni derbire. Szoboszlai Dominik például szokásához híven egy finom kávéval hangolt a felkészülésre:



Az egyik feltöltött videó végén Pécsi Ármin is megjelenik az étkezőasztalnál, ahogy korábban már beszámoltunk róla, a fiatal magyar kapus Alisson Becker sérülése miatt került fel az első csapathoz:

A csapat játékosai el is kezdték a felkészülést a szombati derbire:

Frissítés! (16:48)

Kiderült, hogy miért van szüksége Arne Slotnak Pécsi Árminra. 

