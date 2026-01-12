GOAL ONLY Real Madrid GFXGoal AR
Kovács Attila

Kiderült, ki lesz a Real Madrid vezetőedzője Xabi Alonso kirúgása után

A Real Madrid hivatalos oldalán jelentette be, hogy a klub egykori játékosa, Álvaro Arbeloa veszi át a madridi együttes irányítását, spanyol sajtóhírek szerint Florentino Pérez és a klubvezetősége bízik a 42 éves szakemberben, hosszabb távra terveznek vele. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, héftőn kora este a Real Madrid kirúgta Xabi Alonsót. Mint ismert, a Királyi Gárda vasárnap 3-2-s vereséget szenvedett a Barcelona elleni Spanyol Szuperkupa-döntőben, a klubvezetés pedig az elvesztett finálé után a menedszer menesztése mellett döntött. 

A Real Madrid Xabi Alonso távozása mellett az utódját is megnevezte: a Real Madrid B vezetőedzője, Álvaro Arbeloa veszi át a Királyi Gárda irányítását. 

A Marca információi szerint a klubvezetést lenyűgözte Arbeloa teljesítménye a második csapat kispadján, a 42 éves spanyol szakember jó benyomást tett Florentino Pérezékre, így a királyiak végül úgy döntöttek, hogy klubon belül oldják meg Xabi Alonso pótlását. 

Spanyol Kupa 1
Albacete crest
Albacete
ALB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Hogy ez meddig marad így, nyilván a következő hetek, hónapok eredményeitől is függ.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0