Kiderült, ki lesz a Real Madrid vezetőedzője Xabi Alonso kirúgása után

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, héftőn kora este a Real Madrid kirúgta Xabi Alonsót. Mint ismert, a Királyi Gárda vasárnap 3-2-s vereséget szenvedett a Barcelona elleni Spanyol Szuperkupa-döntőben, a klubvezetés pedig az elvesztett finálé után a menedszer menesztése mellett döntött.

A Real Madrid Xabi Alonso távozása mellett az utódját is megnevezte: a Real Madrid B vezetőedzője, Álvaro Arbeloa veszi át a Királyi Gárda irányítását.

A Marca információi szerint a klubvezetést lenyűgözte Arbeloa teljesítménye a második csapat kispadján, a 42 éves spanyol szakember jó benyomást tett Florentino Pérezékre, így a királyiak végül úgy döntöttek, hogy klubon belül oldják meg Xabi Alonso pótlását.

Hogy ez meddig marad így, nyilván a következő hetek, hónapok eredményeitől is függ.

