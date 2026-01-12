Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Babos Péter

Szoboszlai Dominik parádés gólt lőtt a Barnsley ellen

Nem akármilyen találattal szerzett vezetést csapatának.

Remekül kezdte az évet Szoboszlai Dominik, aki látványos góllal juttatta vezetéshez a Liverpoolt a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen. A magyar válogatott középpályás már a találkozó elején jelezte, hogy különleges estére készül.

A 9. percben Szoboszlai lövési lehetőséghez jutott a vendégek kapuja előtt. A középpályás mintegy 25 méterről vállalkozott, és hatalmas erővel, tökéletes pontossággal lőtte a labdát a felső sarokba.



Ez volt a magyar játékos hatodik gólja a 2025/26-os idényben.

A gól megtekinthető itt.

