Szoboszlai Dominik parádés gólt lőtt a Barnsley ellen

Remekül kezdte az évet Szoboszlai Dominik, aki látványos góllal juttatta vezetéshez a Liverpoolt a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen. A magyar válogatott középpályás már a találkozó elején jelezte, hogy különleges estére készül.

A 9. percben Szoboszlai lövési lehetőséghez jutott a vendégek kapuja előtt. A középpályás mintegy 25 méterről vállalkozott, és hatalmas erővel, tökéletes pontossággal lőtte a labdát a felső sarokba.









Ez volt a magyar játékos hatodik gólja a 2025/26-os idényben.



A gól megtekinthető itt.