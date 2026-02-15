Szalah szerint Szoboszlai a világ egyik legjobbja

A szombati Anfielden rendezett kupameccs után nem győzték dicsérni a Vörösök 8-asát. Szoboszlai nemcsak góllal járult hozzá a továbbjutáshoz, hanem mezőnymunkájával ismét bebizonyította, miért ő Arne Slot gépezetének egyik legfontosabb láncsszeme.
Salah: „Rá támaszkodunk ebben a szezonban”
A lefújást követően a TNT Sports kamerái előtt a csapat szupersztárja, Mohamed Szalah tett rendkívül erős kijelentést magyar csapattársáról. Amikor arról kérdezték az egyiptomit, hogy a Liverpool végigmehet-e az FA-kupában, Salah egyértelműen Szoboszlai jelentőségét emelte ki.
„Ez nagyban függ az ő teljesítményétől is. Nagyon sokat támaszkodunk rá ebben a szezonban, jelenleg ő a világ egyik legjobb játékosa. Remélem, így tudja folytatni” – fogalmazott Szalah.
A dicsérethez a menedzser, Arne Slot is csatlakozott a sajtótájékoztatón. A holland szakember szerint Szoboszlai a tökéletes példa a klub modelljére: egy tehetséges fiatal, aki a Lipcséből érkezve, a liverpooli bizalmat meghálálva vált elit futballistává.
„Nem Gerrard-szezont futok, a saját történetemet írom”
A szurkolók és a média részéről elkerülhetetlenek a párhuzamok: Szoboszlai ugyanazt a 8-as mezt viseli, amit a klublegenda Steven Gerrard, és gólérzékenysége, valamint fáradhatatlan játéka is a korábbi kapitányt idézi. Szoboszlai azonban szerényen, de határozottan hárította a hasonlatot.
„Valójában nem egy Steven Gerrard-szezont futok” – szögezte le Szoboszlai a meccs utáni interjú kérdésére válaszolva. „Ő a klub abszolút legendája, de én a saját történetemet akarom megírni. Minden meccsen próbálom a legjobbomat nyújtani, és remélem, a szezon végén trófeáknak örülhetünk.”
Ahogy korábban megírtuk, fél Anglia Szoboszlai Dominikon nevet, a másik felénél pedig kicsapta a biztosítékot a magyar játékos.
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!