A Premier League tabelláján a Liverpool a hatodik, a Nottingham a tizenhetedik helyről várja a fordulót, egyik csapat sem hozza egyelőre az idény elején remélt szintet. Ősszel az Anfielden 3–0-ra a Nottingham győzött, Slot pedig eddigi három meccsén még nem tudta legyőzni a riválist. A holland szakember egyértelművé tette, hogy vasárnap (15.00, tv.: Match4) szeretnék megszakítani ezt a negatív sorozatot.

Arne Slot a Nottingham–Liverpool előtt

A tréner a tájékoztató elején elítélte a Real Madrid támadóját, Vinícius Júnior kedden ért rasszista támadást, majd arról beszélt, hogy a novemberi vereség óta sokat fejlődött a csapata. Kiemelte: a Liverpool azóta mindössze kétszer kapott ki a bajnokságban, mindkét alkalommal a hajrában kapott góllal. Hozzátette ugyanakkor, hogy az éllovas Arsenal szerdai, sereghajtó Wolves elleni pontvesztése is jól mutatja, ebben a ligában senki sem mehet biztosra.

Brutális sérüléshullám sújtja a Liverpoolt a jobhátvéd pozícióban

A sérültekről elmondta, hogy Jeremie Frimpong jövő héten akár már bevethető lehet, Endó Vataru és az edzéseket fokozatosan újrakezdő Alexander Isak visszatérésére viszont várhatóan még hónapokat kell várni.

Joe Gomez – aki eredetileg középhátvéd, de a védelem jobb oldalán is bevethető – ugyanakkor készen áll, akár már a kezdőcsapatban is szerepet kaphat.

Szoboszlai is szóba került

Amikor arról kérdezték, kikerülhet-e Szoboszlai Dominik a védelemből, Slot úgy fogalmazott: a magyar játékos jól teljesített a középpályán, egy héttel korábban jobbhátvédként, azt megelőzően pedig egy másik poszton is megállta a helyét. Hangsúlyozta, hogy számára most az a legfontosabb feladat, hogy megtalálja Szoboszlai számára a legjobb pozíciót.

A holland edző méltatta az idény során több edzőváltáson is átesett Nottinghamet, és kitért a stábjából nemrég távozó Aaron Briggsre is. A pontrúgásokért felelős szakembert nem tette felelőssé a korábban kapott gólokért, ugyanakkor jelezte, hogy a közelmúltban rendezettebben futballozik a Liverpool, és kevesebb gólt kap rögzített helyzetek után.

A vörösök győzelem esetén akár a negyedik helyre is feljöhetnek a tabellán, a dobogó azonban jelenleg nyolc pontra van tőlük.

A Real Madrid bejelentkezhetett Szoboszlaiért?

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Marco Rossi elárulta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta a Real Madridot favorizálja. Pár éve Szoboszlai Dominik is beszélt arról az egyik Bajnokok Ligája találkozó előtt, hogy gyerekkorában a Real Madrid volt a kedvenc csapata.

Vinícius Júnior is megszólalt Szoboszlai Dominik átigazolásával kapcsolatban, a Real Madrid brazil sztárja elárulta, hogy korábban több játékost is ő csábított a Királyi Gárdához. Szoboszlai ügynöke, Esterházy Mátyás azonban cáfolta azokat a sajtóhíreket, miszerint ügyfele a nyáron távozna Liverpoolból.





