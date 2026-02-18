Ismét botlott az Arsenal: A 94. percben egyenlített a Wolverhampton

Az Arsenal 2-2-es döntetlent játszott a Wolverhampton otthonában, a Premier League 31. fordulójában.

Esős mérkőzés vár a listavezető Arsenalra, a sereghajtó Wolverhampton otthonában. Ennek ellenére remekül kezdett a londoni csapat, hiszen már az ötödik percben megszerezte a vezetést, mituán Rice átadását Saka fejelte közelről a kapuba. A papírforma szerint alakult az első félidő további része is, az Arsenal fölényben futballozott, lehetőségeket dolgozott ki, de nem tudott már betalálni a játékrészben, a szünetben 1-0 állt az eredményjelzőn.



Aktívan kezdte a második félidőt a Wolverhampton, mégis az Arsenal szerzett újabb találatot, Gabriel ugratta ki Hincapiét, aki a labdaátvétel után José Sá felett a kapuba lőtt, s bár elsőre lest intett a partjelző, végül megadták a találatot (2-0). Ekkor sokan gondolhatták, hogy a bajnokság éllovasa már könnyedén behúzza a három pontot, a 61. percben viszont Hugo Bueno cselezett befelé a tizenhatos sarkán, majd parádés mozdulattal lőtte ki a felsőt (2-1). Arteta cserékkel próbálta nyugtatni a kedélyeket és sokáig úgy tűnt, hogy ez eredményes is lesz, a 93. percben aztán Raya mozdult ki rossz ütemben a kapujából és ütközött Gabriellel, a kapásból visszalőtt labdát Calafiori igyekezett kirúgni a gólvonalról, ám a labda a hálóba került róla.



Az Arsenal így sorozatban másodszor játszott döntetlent, így egy meccsel többet játszva 5 pont az előnye a Manchester Cityvel szemben.

