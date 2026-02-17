A Bajnokok Ligája rájátszásában a Real Madrid 1-0-s győzelmet aratott Lisszabonban.



Apróbb lehetőségek már adódtak a mérkőzés elején is, de az első nagy helyzetet a 18. percben jegyezhettük fel, amikor Vinícius tévesztett kevéssel. Nem sokkal később Arsunes lövése pattant meg veszélyesen, Courtois bravúrral védeni tudott. A félidő végén még magasabb fokozatra kapcsoltak a madridiak, de sem Mbappé, sem Arda Güler nem tudott túljárni Trubin eszén, ennek köszönhetően a szünetben 0-0 volt az eredmény.



A másodikban aztán már nem kellett sokat várni a gólra, Mbappé játszotta meg Viníciust, aki balról bevezette a labdát a 16-oson belülre és 13 méterről a bal felső sarokba tekert (0-1). Nem sokkal később ismét főszereplővé vált a brazil szélső, aki a hazaiak játékosát Prestiannit vádolta meg rasszizmussal, így öt percet állt a játék. A Real Madrid brazilja szerint az argentin játékos lemajmozta őt.









Innentől kevéssé szólt a fociról a mérkőzés, a 85. percben Mourinho reklamált ki magának két gyors sárgát. A 88. percben aztán még veszélyben forgott egyszer a vendég kapu, de gól már nem született, a Real egy gólos előnyt szerzett a visszavágóra.





