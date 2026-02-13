Megtalálta új vezetőedzőjét a Nottingham Forest is

A Nottingham Forest bejelentette, hogy Vitor Pereira veszi át a csapat irányítását, ezzel ő lesz az idényben a csapat negyedik edzője. A 57 éves portugál szakember a szezon végéig írt alá, és a feladata nem más, mint megmenteni a csapatot a kieséstől a Premier League-ben.

Pereira, Sean Dyche helyét veszi át, akit csütörtök reggel menesztettek, miután a Forest hazai pályán 0-0-s döntetlent játszott a tabella utolsó helyén álló Wolverhampton ellen. A csapat jelenleg a 17. helyen áll, mindössze három ponttal a kieső zóna felett, és az utóbbi tíz meccsükből csak kettőt nyertek meg.

A portugál edző nem teljesen ismeretlen a Forestnél: korábban már dolgozott együtt a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal, a görög Olympiakosznál, ahol mindössze hat hónap alatt bajnoki címet és kupát nyert (2014-15), mielőtt a Fenerbahce-hoz szerződött volna.

Legutóbb a Wolverhampton Wanderers edzőjeként dolgozott 2024 decemberétől, de három hónappal ezelőtt menesztették, miután az első 10 bajnoki meccsen a csapat mindössze két pontot szerzett. Ott 38 mérkőzésből 14-et nyert, és a csapatot a múlt szezonban sikerült benntartania.

Pereira edzői pályafutása 2004-ben indult a portugál Sanjoanense csapatánál, majd dolgozott Németországban, Kínában, Brazíliában és Szaúd-Arábiában. A Nottingham Forest lesz pályafutása 15. állomása.

