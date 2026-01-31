Goal.com
Videó: Kerkez tűpontos indítása után Ekitiké megszerezte a vezetést a Liverpoolnak a rangadón!

A Liverpool egy félidő után 2-1-re vezet a Newcastle United ellen. A vörösök vezetéséből Kerkez Milos is kivette a részét. Mutatjuk a részleteket.

Anthony Gordon góljával meglepetésre a Newcastle United szerezte meg a vezetést, azonban Hugo Ekitiké duplájával még az első félidőben fordított a Liverpool. A francia támadó második gólja előtt Kerkez Milos egy tűpontos indítással ugratta ki az Eintracht Frankfurttól érkező csatárt, aki spiccel kilőtte a hosszút. Egy félidőnyi játék után 2-1-re vezet a Liverpool.

A találkozót végül 4-1-re húzta be a Liverpool. A mérkőzés negyedik gólját az az Ibrahima Konaté szerezte, aki a múlt héten veszítette el édesapját. A francia belső védő könnyek között ünnepelte a találatát.

