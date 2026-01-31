Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a Liverpool kezdőjében kapott helyett a Szarkák elleni bajnokin, a magyar védő a megszokott pozíciójában, balhátvédként lépett pályára, viszont Arne Slot Szoboszlaira ezúttal nem a középpályán, hanem Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése miatt kényszerből a védelem jobb oldalán számított.

Nagy iramban kezdődött el a találkozó, helyzetek itt is, ott is kialakultak. A 26. percben egy pazar szabadrúgás-variáció után Harvey Barnes döngette meg a kapufát, Alisson Becker már verve volt.

A 36. percben egy átmenetből elrohant a Newcastle, a labda szerencsésen Anthony Gordon elé pattant, aki Kerkez Milos mellett a hosszúba helyezte a labdát (0-1). Meglepetésre a vendég csapat szerezte meg a vezetést.

Azonban a Liverpool gyorsan megrázta magát, a 41. percben Florian Wirtz remek szólója után középre centerezett, ahol Hugo Ekitiké ellentmondást nem tűrően érkezett, és Nick Pope kapus mellett a hálóba bombázta a labdát (1-1).

Két perccel később Kerkez Milos indította Ekitikét, aki egy remek megindulás után spiccel kilőtte a hosszút (2-1), így a félidőben 2-1-s hazai előnnyel vonulhattak be a csapatok.

A fordulás követően mintha fokozatosan elfáradt volna a Newcastle, a Liverpool pedig többször is ki tudta használni az ellenfél által szabadon hagyott üres területeket. A 67. percben Mohamed Szalah jobb oldali megindulása után Wirtznek készítette le a labdát, a német középpályás pedig a hosszúba célzott, Pope-nak esélye sem volt odaérnie (3-1).

A 93. percben Szoboszlai szögletét ugyan még ki tudta paskolni Pope, azonban a labdát pont Ibrahima Konaté elé ütötte, aki a félig üres kapuba belsőzte a játékszert (4-1).

Konaté nehéz időszakon megy keresztül, a múlt héten veszítette el édesapját. A francia védő gólja után a könnyeivel küszködött.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Liverpool 4-1-re húzta be a rangadót, és feljött az ötödik helyre a tabellán, megelőzve az ősi rivális Manchester Unitedet.