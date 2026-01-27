Megdöbbentő fordulat: Sallai Roland mégis távozhat, már az utódja is megvan?

Túlkínálat a vonal mellett

Noa Lang és Yaser Asprilla szerződtetése után a Galatasaray egy újabb szélsőt nézett ki magának: a török hurriyet.com információi szerint a török klub élénken érdeklődik Pedro Malheiro iránt. Malheiro jelenleg az al-Waslben játszik, de mielőtt az Egyesült Arab Emírségekbe igazolt volna, megfordult a török Tranzonsporban is.

Az isztambuli csapat kerete eddig is tele volt szélsőkkel, Sallai Rolandnak, Leroy Sanénak, Baris Alper Yilmaznak, Yunus Akgunnak és Ahmed Kutucunak is eredetileg szélső a posztja. Malheiro a jobb oldalon érzi jól magát, jobb szélsőként és jobb oldali védőként is bevethető. Lang és Aprilla érkezésével pedig szinte biztosra vehető, hogy a Galata a portugál játékost a védelem jobb oldalára igazolná le.

Mi lesz így Sallai Rolanddal?

Sallai Roland kulcsember a Galatasarayban, eltiltását leszámatva az isztambuli csapat minden tétmérkőzésén pályára lépett ebben az idényben. Azonban a török rekordbajnok annyi szélsőt igazolt a januári átigazolási ablakban, hogy könnyen lehet, hogy a magyar középpályás kikerülhet a kezdőből, még úgyis hogy az utóbbi időben főleg jobbhátvédként számítottak rá.

Sallai Wilfried Singo sérüléséig többnyire szélsőként kapott szerepet Okan Buruk vezetőedzőtől, azonban az elefántcsontpari védő novemberben izomsérülést szenvedett, azóta folyamatosan a magyar középpályás játszik a védelem jobb oldalán.

Viszont Singo a hírek szerint hamarosan felépül sérüléséből, így Sallai ismét feljebb léphet, viszont a Galatanál mind a bal, mind a jobb oldali szélső-támadó poszt tele van játékosokkal, ráadásul még Malheiro is hamarosan a klubhoz igazolhat. Nagy kérdés, hogy a rengeteg játékos közül, ki fog játszani, ki kerül a kispadra, vagy adott esetben ki távozik a csapattól.

Sallai távozhat?

Korábban beszámoltunk róla, hogy két Premier League-csapat, a Brentford és az Everton is élénken érdeklődött Sallai Rolandért, a liverpooliak még ajánlatot is tettek a 28 éves játékosért. Azonban az iszambuliak visszautasították az Everton ajánlatát, mondván, a magyar támadó nem eladó. Állítólag Okan Buruk arra kérte a török klubot, hogy ne engedje el a kulcsjátékosát januárban.

Sallait nagyra becsülik Törökországban

Ismael García Gomez, a Galatasaray másodedzője a múlt héten arról beszélt, hogy szerinte az Atlético Madridnak a magyar válogatott játékosra kell a legjobban odafigyelnie, hiszen Sallai most már kiemelkedik a csapatból, és idő kérdése, hogy szélésebb nemzetközi elismerést kapjon.

„Roland fejlődött a legtöbbet az előző évhez képest. Több poszton is bevethető, rendkívül szorgalmas, alázatos, és nagyon gyorsan tanul. Minden csapat számára kifejezetten értékes játékos"

– hangsúlyozta a másodedző az Atlético Madrid elleni BL-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

Télen nem, nyáron igen?

Török sajtóhírek szerint Sallai távozása nem túl valószínű januárban, a Galatasaray csak egy hatalmas, 30 millió eurót meghaladó átigazolási összeg esetén engedné el a 28 éves támadót. A Galatanál bíznak Sallaiban, ám török források szerint a nyárig még változhat a helyzet, ha a rengeteg szélső opció miatt a magyar játékos kikerül a kezdőből, akkor a nyáron értékesíthetik, kérő pedig lenne bőven, hiszen, ahogy fentebb is írtuk, Premier League-csapatok állnak sorba Sallai Rolandért.