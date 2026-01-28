Ha egyetlen jelenetsorban kellene összefoglalni a Liverpool mostani idényét, akkor a második percben történt sérülés hű tükörképet mutat a bajnoki címvédő jelenlegi pechsorozatáról. A Szoboszlai Dominikkel a kezdőben felálló angol együttesnek – Kerkez Milos ezúttal a kispadról várta a kezdő sípszót – már rögtön a mérkőzés elején kényszerűségből kellett változtatnia a Qarabag elleni BL-mérkőzésen, Jeremie Frimpong ugyanis egy balszerencsés lépést követően kapott a combjához, és nem is tudta folytatni a játékot.

A kényszerű cserét követően Wataru Endo foglalta el a holland védő helyét, így a magyar válogatott csapatkapitányának ezúttal nem kellett hátrahúzódnia a védelem jobb szélére, maradhatott eredeti posztján.

A 12. percben éppen Szoboszlai labdaszerzése után került helyzetbe Hugo Ekitiké, ám 16 méterről leadott lövése néhány centiméterrel elkerülte a bal alsó sarkot. Nem sokkal később Cody Gakpo maradt le a hosszú saroknál egy beadásról, ám az első negyedóra végén már semmi sem mentette meg a vendég együttest a kapott góltól: a magyar középpályás szöglete után előbb Ekitiké, majd Van Dijk csúszatott a labdába, végül Mac Allister bólintotta a gólvonal mögé.

A 21. percben Ekitiké átadása után Wirtz duplázta meg a hazaiak előnyét – 16 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot -, Szoboszlai pedig a 36. percben akár végleg lezárhatta volna a meccset, ám a bal alsó sarokra tartó lövését védte a vendégek kapusa. Később Ekitiké és Gakpo is közel járt a harmadik gól megszerzéséhez, miközben a Qarabag szinte semmilyen veszélyt sem jelentett a Liverpool kapujára.

A fordulás után aztán hamar elvarrta a szálakat Arne Slot együttese: a forgatókönyv ugyanaz volt, mint a Bournemouth ellen, csak a szereposztás változott: ezúttal a 16 méterről megítélt szabadrúgásnál Szoboszlai gurította le a labdát Szalahnak (a Bournemouth elleni hétvégi bajnokin fordítva történt), az egyiptomi támadó pedig kilőtte a jobb felső sarkot. A gólt IDE KATTINTVA tudod megnézni.



Nem sokkal később Ekitiké, majd a második gólját szerző Mac Allister növelte tovább a hazaiak előnyét, így az utolsó félórában már csak a gólkülönbség volt kérdéses. A hajrában a csereként pályára lépő Federico Chiesa állította be a végeredményt - a magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélte le Arne Slot -, a Liverpool végül 6-0-ra nyert, és az alapszakasz harmadik helyén végezve készülhet a márciusi nyolcaddöntőre.

