Sallai RolandYagiz Gurtug / NurPhoto
C. Kovács Attila

London Calling: Gigaösszegért igazolhat Angliába Sallai Roland!

Török sajtóhírek szerint az angol bajnokságban (Premier League) szereplő Brentford élénken érdeklődik Sallai Roland iránt. Azonban a Galatasaray csak egy nagyobb összegért engedné el a magyar válogatott szélsőt.

Yağız Sabuncuoğlu török újságíró információi szerint a Brentford még nem tett hivatalos ajánlatot a Galatasaraynak Sallai Rolandért, de a londoni klub már felvette a kapcsolatot az isztambuli csapattal. 

A hírek szerint a Galata nem szívesen adná el egyik legmegbízhatóbb játékosát a januári átigazolási ablakban, ám ha egy klub legalább 30 millió eurót lerakna a magyar játékosért a klub asztalára, akkor elengednék a 28 éves szélsőt. 

Sallai Roland másfél évvel ezelőtt szerződött a Freiburgtól a Galatasarayhoz, az előző idényben török bajnokságot és kupát nyert az együttessel.

A 64-szeres válogatott játékos kontraktusa 2028 nyaráig köti az isztambuli csapathoz, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 10 millió euróra becsüli.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0