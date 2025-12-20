London Calling: Gigaösszegért igazolhat Angliába Sallai Roland!

Yağız Sabuncuoğlu török újságíró információi szerint a Brentford még nem tett hivatalos ajánlatot a Galatasaraynak Sallai Rolandért, de a londoni klub már felvette a kapcsolatot az isztambuli csapattal.

A hírek szerint a Galata nem szívesen adná el egyik legmegbízhatóbb játékosát a januári átigazolási ablakban, ám ha egy klub legalább 30 millió eurót lerakna a magyar játékosért a klub asztalára, akkor elengednék a 28 éves szélsőt.

Sallai Roland másfél évvel ezelőtt szerződött a Freiburgtól a Galatasarayhoz, az előző idényben török bajnokságot és kupát nyert az együttessel.

A 64-szeres válogatott játékos kontraktusa 2028 nyaráig köti az isztambuli csapathoz, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 10 millió euróra becsüli.

