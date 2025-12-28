Ilyen van? A Barcelona arra kérte Lewandowskit, hogy ne rúgjon gólt

Lewandowski már bajnok volt a Barcával abban a szezonban 2 fordulóval a vége előtt, és 23 találattal a góllövőlistát is vezette, amikor találkozott a klub igazgatótanácsának több tagjával is. A Lewandowskiról szóló életrajzi könyvben Sebastian Staszewski mondta azt, hogy gazdasági okok miatt történt a kérés, hogy ne kelljen a Barcelonának kifizetni 2,5 millió euró bónuszt, ami akkor járt volna a bajor csapatnak, ha a lengyel csatár eléri a 25 gólt.

Az interjúban Lewandowski is beszélt a történtekről: “Vannak dolgok, amelyekről nem szeretnék beszélni. Nagyon tisztelem a Barcelonát és az ott dolgozó embereket. Tisztában voltam a csapat helyzetével. Sok más ügyet is meg kellett oldani a klub érdekében. Röviden: egy bónuszról volt szó, és köztudott, hogy abban az időben a Barcelona minden euróra odafigyelt, és ez nem volt egy kis összeg – számomra azonban a történtek nem változtattak semmin. Nincs ezzel problémám, de megmaradt bennem, és elgondolkodtam azon, hogy gólt lőjek-e vagy sem.”

A lengyel támadónak jövő nyáron jár le a szerződése, így januártól szabadon tárgyalhat más csapatokkal, amiről így nyilatkozott: “Nem beszélek az edzővel más klubok esetleges érdeklődéséről, valamint nem volt arról szó, hogy a felére csökkentsem a fizetésem a hosszabbítás jegyében. A döntés attól függ majd, mit akar a klub, és mit tartok én a legjobbnak. Még van idő a döntésre. Nem érzek semmilyen nyomást, és jelenleg én sem tudom, melyik utat fogom választani.”

Robert Lewandowski 2022-ben igazolt a katalánokhoz, 3 és fél szezon alatt 116 meccsen 67 gólt szerzett a La Ligában, és eddig két bajnoki címet és egy kupagyőzelmet nyert a Barcelonával.

Forrás: eurobarca.hu

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.