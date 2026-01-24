Az ESPN forrásaira hivatkozva arról ír, az észak londoni csapat a nyári átigazolási szezonban leigazolná a spanyol Atlético Madrid futballistáját, a korábban a rivális Manchester Cityben futballozó Julián Álvarezt. Az Ágyúsok sportigazgatója, Andrea Berta tizenkét évet töltött a Matracosok kötelékében, mielőtt az Arsenalhoz távozott volna Edu Gaspar megüresedett sportigazgatói székébe tavaly márciusban.

Berta volt az, aki a spanyol fővárosba csábította a világbajnok támadót, 2024 augusztusában 95 millió eurót fizettek érte a Manchester Citynek, és hírek szerint szoros kapcsolatban maradt Álvarez ügynökével, Fernando Hidalgoval. A Barcelona is érdeklődött a csatár iránt, ám a pénzügyi nehézségeik nem teszik lehetővé, hogy egy ekkora léptékű transzfert véghez tudjanak vinni a katalánok.

A portál szerint Álvarez szerződésében egy 500 millió eurós kivásárlási ár szerepel, viszont spanyolországi források szerint az Atlético nagyjából százmillió euróért is elengedné az eddigi 85 mérkőzésen negyven gólt szerző csatárát.

Az Arsenalnak jelenleg három csatára van a keretben, Gabriel Jesus hosszú sérülés után tért vissza még decemberben, és nála továbbra is nagy kockázat az egészségi állapota, Kai Havertz legutóbb a szezonnyitón tudott a kezdőcsapat tagja lenni, azóta folyamatosan sérült, Viktor Gyökeres pedig nem váltotta be egyelőre a hozzá fűzött reményeket, így nem meglepő, hogy Mikel Arteta csapata egy új megoldás felé néz a csatárposzt megerősítésére.