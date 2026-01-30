Ana Lewandowska, az FC Barcelonában futballozó Robert Lewandowski felesége őszintén és nyíltan beszélt a lengyel csatár jövőjéről a katalán klubnál, és nyilatkozata alapján nem zárható ki, hogy a jelenlegi idény lesz az utolsó, amelyet a lengyel csatár Spanyolországban tölt. A támadó felesége a lengyel Onet Plejada portálnak adott interjúban utalt arra, hogy a család már az esetleges búcsú lehetőségével számol.

„Meg kell néznünk, hogyan alakul ez az idény Barcelonában, mert mondhatjuk, hogy valószínűleg ez lesz a férjem utolsó éve itt. Éppen ezért minden pillanatát megéljük, minden meccset kiélvezünk, hiszen tudjuk, hogy egyszer mindez véget ér” – fogalmazott Ana Lewandowska.

Konkrét tervekről ugyan nem beszélt, de hangsúlyozta, hogy családja nyugalommal tekint a jövőbe. „Hogy mi következik? Nem tudjuk, a döntés még nyitott.”

Robert Lewandowski szerződése a jelenlegi idény végén jár le, helyzetét pedig az FC Barcelona sportvezetése és maga a játékos is elemzi. A 35 éves csatár iránt egyre komolyabb érdeklődés mutatkozik az Egyesült Államokból és Szaúd-Arábiából is. Nemrég a lengyel újságíró, Bogdan Rymanowski interjújában Lewandowski hangsúlyozta: „Nem arról van szó, hogy a fizetésem csökken-e. A jövőm attól függ, milyen szerepet szánnak nekem a klub projektjében.”

A Barcelona a következő hetekben tervezi véglegesíteni a játékos jövőjét, a cél egy közös és végleges döntés meghozatala. Amennyiben Lewandowski távozik, a katalán klubnak elkerülhetetlenül a piacra kell lépnie, hogy a támadósor közepére világszintű pótlást találjon.