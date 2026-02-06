Fordulat! A Barcelona mégsem akarja szerződtetni Marcus Rashfordot?

Az elmúlt hónapban többször is téma volt Marcus Rashford jövője az FC Barcelonánál. December végén írtunk arról, Hansi Flick meg van elégedve az angol szélsővel, és az edző kérésére a klub elkezdett dolgozni azon, hogy kölcsönszerződése után is Katalóniában tartsák az idén 33 meccsen tíz gólt és ugyanennyi gólpasszt jegyző támadót.

Rashford anyaklubjánál, a Manchester Unitednél is történtek dolgok időközben: a klub megvált a portugál vezetőedzőtől, Ruben Amormitól, akivel híresen nem volt jó kapcsolata Rashfordnak, és sokan elképzelhetőnek tartották, ennek hatására akár Manchesterbe is visszatérhet az angol. Viszont a hírek szerint hiába Amorim menesztése, több kölcsönben lévő játékossal sem számolnak a Vörös Ördögök, többek között Rashforddal sem.

Közben pedig spanyol sajtóhírek is arról szóltak, Rashford kölcsönszerződésében szerepel egy 30 millió eurós vásárlási opció, és gondolkodnak rajta a katalánok, hogy érvényesítsék ezt a lehetőséget. A Barcelona sportigazgatója, Deco találkozott is Rashford ügynökeivel a közelmúltban, és megerősítette a játékos menedzsmentjét, rendkívül elégedettek ügyfelük pályán nyújtott teljesítményével, ám akkor végleges döntést nem hoztak az opció lehívásával kapcsolatban.

Most Fabrizio Romano arról számolt be, a Barcelona nem tervezti kifizetni ezt a 30 millió eurós vételárat, amit a Manchester Uniteddel tárgyaltak le. Az ok egyelőre kérdéses, minden bizonnyal nem Rashford teljesítménye volt kevés a katalánoknak, hanem több, mint valószínű, valamilyen pénzügyi gond állhat ismételten a háttérben.