A Marca szerint Olaszországból érkezhet Lewandowski utódja Barcelonába

A Barcelona komolyan fontolgatja, hogy ingyen szerződteti a Juventus csatárát, Dusan Vlahovicsot, akit a katalán klub Robert Lewandowski lehetséges utódjaként tart számon. A rutinos lengyel támadó hamarosan belép jelenlegi szerződése utolsó hat hónapjába, jövője pedig továbbra is kérdéses, mivel egyelőre nem hosszabbított a Barcelonával.

Lewandowski szerződése a lejáratához közeledik, és maga a játékos is elismerte, hogy még nem született döntés arról, folytatja-e pályafutását Katalóniában a 2025–26-os idény után. Az idei évben több kisebb sérüléssel is bajlódott, ám ezeket már maga mögött tudja.

A lengyel csatár a hónap elején Bogdan Rymanowski újságírónak adott interjúban őszintén beszélt helyzetéről:

„Még van időm dönteni. Jelenleg nem tudom, hol szeretnék játszani. Egyelőre nincs szükség arra, hogy ezen gondolkodjak. Nem tudom, merre tovább, de nincs rajtam nyomás.”

Lewandowski hangsúlyozta, hogy a klubvezetésével való egyeztetések inkább távoliak, mint feszült hangulatúak, és a pénz sem kulcskérdés számára:

„Nem beszélek az edzővel az érdeklődő klubokról. Nem arról van szó, hogy a fizetésem felére csökkenne. Sok múlik a klub tervein és azon is, hogy én mit szeretnék.”

Mivel Lewandowski jövője továbbra is bizonytalan, a Barcelona már megkezdte a lehetséges utód felkutatását. A Marca értesülései szerint a katalánok Dusan Vlahovicsot jelölték - posztra és stílusra is - megfelelő helyettesként. A szerb támadó szerződése a Juventusnál a 2025–26-os idény végéig érvényes, ezt követően szabadon igazolhatóvá válik.

Hansi Flick ugyan Ferrán Torrest ideális belső megoldásnak tartja Lewandowski pótlására a kezdőcsapatban, a klubvezetés mindenképpen szeretne egy klasszikus csatárt is igazolni, aki hosszú távon betöltheti a lengyel támadó távozásával keletkező űrt.

Vlahovics számára ugyanakkor nem alakul könnyen az aktuális szezon: a formájával és sérülésekkel is küzd, eddig mindössze három gólt szerzett a Serie A-ban és a Bajnokok Ligájában összesen. Egy hónappal ezelőtt combközelítő izomsérülést szenvedett, és legkorábban 2026 első mérkőzésén térhet vissza a pályára.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.