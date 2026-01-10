FBL-ENG-PR-WATFORD-MAN UTDAFP
Szabó Kristóf

Közülük kerülhet ki a Manchester United új vezetőedzője

Az ideiglenesen kinevezett Darren Fletcher irányítja a Vörös Ördögöket a vasárnapi, Brighton elleni FA-Kupa meccsen, ám ő nincs benne abban a szűkített listában, akik közül kikerül a Manchester United új vezetőedzője a szezon végéig.

A brit Sky Sports és a BBC értesülései szerint végéhez közeledik a United edzőkeresése a szezon végéig, és a klub két korábbi játékosa és edzője, Ole Gunnar Solskjaer és Michael Carrick a két legesélyesebb az edzői poszt betöltésére a bajnokság befejezéséig.

A lapok arról számolnak be, a norvég szakember először fog leülni tárgyalni közvetlenül a manchesteri csapat illetékeseivel a napokban, míg Carrick a héten már találkozott a klub elöljáróival a poszt betöltésével kapcsolatban. A Manchester United azután néz új szakvezető felé, hogy nemrég kirúgták a mindössze tizennégy hónapot megélt Rúben Amorimot, aki a Leeds elleni idegenbeli döntetlen után fakadt ki a sajtónak, és aki mosolygósan távozott korábbi munkahelyéről.

A Sky arról ír, a jelenlegi edző, Darren Fletcher is képben volt a korábbi holland gólzsákkal, Ruud van Nistelrooy-jal együtt, ám a klubnál Solskjaert és Carrick-et favorizálnák elsősorban. A két szakember dolgozott már együtt a csapatnál, José Mourinho távozása után Solskjaert nevezték ki edzőnek, akinek a stábjában ott ült a korábbi angol válogatott futballista.

FA Kupa
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA

A Manchester United legutóbb a kieső helyen álló Burnley otthonában játszott 2-2-es döntetlent a bajnokságban, ahol a hetedik helyen állnak 32 megszerzett ponttal. Vasárnap kupameccsen a Brighton csapatát fogadják, a Premier League-ben majd jövő hét szombaton a Manchester Cityvel játszanak városi derbit az Old Traffordon.

Kapcsolódó

Erre ki számított? Napokkal a menesztése után kispadot kaphat Rúben Amorim

José Mourinho reagált  Rúben Amorim kirúgására: “Csak ő tudja az igazságot”

Ki lehet az MU edzője?  Xavi és a többiek

Kiderült, miért kellett távozni Rúben Amorimnak Manchesterből

Ezeket a játékosokat szerződtetheti télen a Manchester United

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0