Közülük kerülhet ki a Manchester United új vezetőedzője

A brit Sky Sports és a BBC értesülései szerint végéhez közeledik a United edzőkeresése a szezon végéig, és a klub két korábbi játékosa és edzője, Ole Gunnar Solskjaer és Michael Carrick a két legesélyesebb az edzői poszt betöltésére a bajnokság befejezéséig.
A lapok arról számolnak be, a norvég szakember először fog leülni tárgyalni közvetlenül a manchesteri csapat illetékeseivel a napokban, míg Carrick a héten már találkozott a klub elöljáróival a poszt betöltésével kapcsolatban. A Manchester United azután néz új szakvezető felé, hogy nemrég kirúgták a mindössze tizennégy hónapot megélt Rúben Amorimot, aki a Leeds elleni idegenbeli döntetlen után fakadt ki a sajtónak, és aki mosolygósan távozott korábbi munkahelyéről.
A Sky arról ír, a jelenlegi edző, Darren Fletcher is képben volt a korábbi holland gólzsákkal, Ruud van Nistelrooy-jal együtt, ám a klubnál Solskjaert és Carrick-et favorizálnák elsősorban. A két szakember dolgozott már együtt a csapatnál, José Mourinho távozása után Solskjaert nevezték ki edzőnek, akinek a stábjában ott ült a korábbi angol válogatott futballista.
A Manchester United legutóbb a kieső helyen álló Burnley otthonában játszott 2-2-es döntetlent a bajnokságban, ahol a hetedik helyen állnak 32 megszerzett ponttal. Vasárnap kupameccsen a Brighton csapatát fogadják, a Premier League-ben majd jövő hét szombaton a Manchester Cityvel játszanak városi derbit az Old Traffordon.
Kapcsolódó
Erre ki számított? Napokkal a menesztése után kispadot kaphat Rúben Amorim
José Mourinho reagált Rúben Amorim kirúgására: “Csak ő tudja az igazságot”
Ki lehet az MU edzője? Xavi és a többiek
Kiderült, miért kellett távozni Rúben Amorimnak Manchesterből
Ezeket a játékosokat szerződtetheti télen a Manchester United
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!