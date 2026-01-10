Közülük kerülhet ki a Manchester United új vezetőedzője

A brit Sky Sports és a BBC értesülései szerint végéhez közeledik a United edzőkeresése a szezon végéig, és a klub két korábbi játékosa és edzője, Ole Gunnar Solskjaer és Michael Carrick a két legesélyesebb az edzői poszt betöltésére a bajnokság befejezéséig.

A lapok arról számolnak be, a norvég szakember először fog leülni tárgyalni közvetlenül a manchesteri csapat illetékeseivel a napokban, míg Carrick a héten már találkozott a klub elöljáróival a poszt betöltésével kapcsolatban. A Manchester United azután néz új szakvezető felé, hogy nemrég kirúgták a mindössze tizennégy hónapot megélt Rúben Amorimot, aki a Leeds elleni idegenbeli döntetlen után fakadt ki a sajtónak, és aki mosolygósan távozott korábbi munkahelyéről.

A Sky arról ír, a jelenlegi edző, Darren Fletcher is képben volt a korábbi holland gólzsákkal, Ruud van Nistelrooy-jal együtt, ám a klubnál Solskjaert és Carrick-et favorizálnák elsősorban. A két szakember dolgozott már együtt a csapatnál, José Mourinho távozása után Solskjaert nevezték ki edzőnek, akinek a stábjában ott ült a korábbi angol válogatott futballista.

A Manchester United legutóbb a kieső helyen álló Burnley otthonában játszott 2-2-es döntetlent a bajnokságban, ahol a hetedik helyen állnak 32 megszerzett ponttal. Vasárnap kupameccsen a Brighton csapatát fogadják, a Premier League-ben majd jövő hét szombaton a Manchester Cityvel játszanak városi derbit az Old Traffordon.

