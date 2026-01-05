Hivatalos: a Manchester United kirúgta Ruben Amorimot - már az utódja is megvan!

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a klub hétfőn reggel hozta meg a döntést. A Manchester United vezetőségének az utolsó csepp a pohárban Amorim hétvégi kirohanása volt. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a portugál szakember a Leeds United elleni 1-1-es döntetlen után váratlanul hadat üzent a klub vezetőségének.

Ruben Amorim 2024 novemberében vette át a Vörös Ördögök irányítását Erik te Hagtól. A 40 éves szakember 63 tétmérkőzésen ült az MU kispadján, irányítása alatt a csapat 25 mérkőzést nyert meg, 15 döntetlen és 23 vereség mellett.

A Manchester United az előző idényben botrányosan teljesített, az együttes mindössze a 15. helyre futott be a Premier League-ben, némi sebtapaszt az Európa-liga-menetelés jelenthetett volna, de a Vörös Ördögök 1-0-s vereséget szenvedtek a Tottenham Hotspur ellen a bilbaói fináléban

Az MU jelenleg a 6. helyen áll az angol bajnokságban, 17 ponttal lemaradva a listavezető Arsenal mögött.

Ruben Amorim kirúgását a klub egyelőre hivatalosan még nem erősítette meg, a bejelentés a délután folyamán várható.

Angol sajtóhírek szerint Amorimot ideiglenes menedzserként Darren Fletcher, a Manchester United egykori ikonja válthatja. Érdekesség, hogy Fletcher két fia, Jack Fletcher és Tyler Fletcher is az MU felnőtt keretének a tagja.