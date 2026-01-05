Alig léptünk át 2026 első hetébe, a Manchester Unitednél máris áll a bál. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a klub vezetősége hétfőn megköszönte Ruben Amorim munkáját. A döntés hátterében nemcsak az ingadozó forma, hanem a portugál szakember Leeds elleni 1-1-es döntetlent követő kirohanása állt, ahol világossá tette: ő menedzserként, nem pedig puszta „vezetőedzőként” tekint magára.

Amíg Darren Fletcher ideiglenesen átveszi a stafétát a Burnley elleni bajnokin, a szurkolók és a média már a végleges megoldást keresi. Íme a legesélyesebb nevek az Old Trafford forró kispadjára.

Xavi Hernández – A katalán stílus hozhatja el a megváltást?

Bár a hivatalos listákon sok név szerepel, a szurkolók és a sajtó jelentős része a Barcelona korábbi legendáját, Xavit látná legszívesebben a csapat élén. A katalán mester jelenleg szabadon igazolható, és neve már többször felmerült a Vörös Ördögöknél.

Xavi képes lenne egy világos, domináns játékstílust meghonosítani, amire az Unitednek évek óta szüksége lenne. Kérdéses azonban, hogy Sir Jim Ratcliffe és az INEOS stábja mekkora kontrollt engedne a kezébe –Amorimnak végül ebbe tört bele a bicskája. Xavi neve már a Barcelonától való távozása óta az Old Trafford körül kering.

Darren Fletcher – A „beugró”, aki bizonyíthat

Az egykori MU-középpályás most kap egy esélyt, hogy megmutassa: készen áll a feladatra. Fletcher 11 éves kora óta a klub kötelékébe tartozik, 350 meccset játszott és öt bajnoki címet nyert. Ismeri a klub DNS-ét, de kérdéses, hogy egy ideiglenes megoldásnál több lehet-e belőle a modern Premier League-ben.

Oliver Glasner – bizonyított PL menedzser

Az osztrák szakember neve 2025-ben aranybetűkkel íródott be a Crystal Palace történetébe az FA-kupa győzelemmel. Bár stílusa talán kevésbé „United-kompatibilis”, az eredményei önmagukért beszélnek. Mivel szerződése a nyáron lejár, elérhető opció lehetne, ha a vezetőség hajlandó kivárni a szezonzárót.

Gareth Southgate – Az INEOS kedvence

Nem titok, hogy Jim Ratcliffe nagyra tartja a volt angol szövetségi kapitányt. Southgate egységet és nyugalmat tudna hozni az öltözőbe, amire égető szükség van. Ugyanakkor klubedzői múltja (Middlesbrough) még mindig sokakat aggaszt Manchesterben.

Enzo Maresca – A Chelsea-től az Old Traffordig?

Furcsán hangzik, de Maresca és a United útja keresztezheti egymást. Az olasz szakember nem volt maradéktalanul elégedett a Chelsea-nél tapasztalt körülményekkel (főleg a transzfer-kontroll hiányával), és bár nyert trófeákat Londonban, a szurkolók nem sírtak utána. Kérdés, akar-e egy újabb „tűzfészekbe” ugrani.

Laurent Blanc – A tapasztalt visszatérő

A United egykori védője nemrég távozott az Al-Ittihadtól, ahol duplázni tudott. Blanc bár kissé kikerült a tűzvonalból, rutinja és a klub iránti tisztelete miatt „biztonsági játéknak” tűnhet a vezetőség szemében.

+1 Kieran McKenna – A hazatérő tanítvány

Az Ipswich Townnál végzett munkája lenyűgöző: két év alatt két osztályt ugrott a csapattal. McKenna jól ismeri az Old Traffordot, hiszen korábban segédedzőként dolgozott itt. Fiatal, ambiciózus, és bár az Ipswich kiesett a PL-ből, az ő reputációja sértetlen maradt.