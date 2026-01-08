José Mourinho üzent a Manchester Unitedtől kirúgott Ruben Amorimnak

A Manchester United hétfőn köszönte meg a munkát Ruben Amorimnak, miután a csapat az eddigi legrosszabb Premier League-szezonját futotta. A klub már gőzerővel keresi a portugál szakember utódját, eközben pedig a korábbi United-menedzser, a jelenleg a Benficát irányító José Mourinho is elmondta véleményét.

„Ami Rubennel történt, azt csak Ruben tudja elemezni”

Mourinhót a portugál média kérdezte Amorim menesztéséről. A korábbi Chelsea- és Real Madrid-edző azonban óvatosan fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a belső okokat csak az érintettek ismerhetik.

„Ami Rubennel történt, az olyasmi, amit csak Ruben tud elemezni. Hiszem, hogy ő és a stábja meg is fogják ezt tenni. Hogy ezt a nyilvánosság előtt is megteszi-e majd, azt nem tudom” – nyilatkozta Mourinho.

Arra a kérdésre, hogy Amorim kudarca rontja-e a többi portugál edző esélyeit a nemzetközi piacon, Mourinho határozott nemmel felelt: „Nem értem, miért lenne így, de minden edző magáért felel. Én nem érzem ezt.”

Mourinho és a „három érem”

Mourinho nem ment el szó nélkül saját manchesteri múltja mellett sem. Emlékeztetett rá, hogy 2017-ben Európa-liga-győzelemre vezette a „Vörös Ördögöket”, és egy bajnoki második helyet is fel tud mutatni.

„Jól ismerem a Manchester Unitednél töltött karrieremet, és pontosan tudom az okát annak is, amiért végül távoznom kellett” – mondta. „De ahogy mindig, most is tartom magam ahhoz: ha bezárok egy ajtót, nem teszek megjegyzéseket. Nem elemzem kívülről a történteket. Egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik. A történelem ott maradt, a számok ott maradtak, a három érem hazajött, és ennyi.”

Megváltozott a klíma az Old Traffordon?

Mourinho korábban azt állította, ő volt az, aki kihúzta a Unitedet a Sir Alex Ferguson távozása utáni válságból. Most azonban úgy látja, az új tulajdonosi kör (INEOS) alatt valami megváltozott:

„Látom, mi történt Rubennel... a Manchester United valaha volt legrosszabb Premier League-szezonja ellenére is megvolt a bizalom irányába, hogy folytassa a saját elképzeléseit. Ez annak a jele, hogy sok minden változik a klubon belül. Amorim egy nagy potenciállal és karakterrel rendelkező edző, a stabilitással minden esélye megvolt egy nagyszerű munkára.”

Mi vár most a Unitedre?

Miközben Amorim távozik, a hírek szerint a klubvezetés egy régi ismerőst, Ole Gunnar Solskjaert nevezheti ki ideiglenes vezetőedzőnek a szezon végéig. A norvég szakember korábban többször hangoztatta, hogy kiváltságként élte meg a United irányítását, még ha a vége az ő esetében is idő előtti búcsú volt.