Ezeket a játékosokat szerződtetheti télen a Manchester United

Bár a GOAL is idézte Ruben Amorim vezetőedzőt, aki elmondta, hogy a Manchester United "nem fog rengeteg új játékost igazolni" a télen, a The Daily Mail cikke egészen másról árulkodik.

A portál nyolc játékost is megnevezett, akiket a klub állítólag figyelemmel kísér. Közülük Elliot Anderson, a Nottingham Forest középpályása áll az első helyen, rajta kívül Carlos Baleba és Conor Gallagher szintén érkezhet, mindkettejüket összeboronálták már a klubbal.

Rajtuk kívül Adam Wharton, Tyler Adams, Joao Gomes, Ruben Neves, valamint James Garner neve egyaránt ott van a United kívánságlistáján. Utóbbi egyébként a manchesteriek saját nevelésű játékosa, sőt, hét alkalommal az első csapatban is pályára léphetett a 2018-19-es és a 2019-20-as szezonban.

Igaz, mindannyiuk megszerzésére még akkor sem lenne elég a Manchester United anyagi kerete, ha a télen sikerül megválni azoktól a játékosoktól, akikre nem számít Amorim.

