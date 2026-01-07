Összetűzés a sportigazgatóval

Rengeteg összetevős Ruben Amorim bukása a Manchester United élén, az utolsó csepp a pohárban egy, a sportigazgató Jason Wilcox-szal való összetűzése volt a portugál szakembernek. Az egyik utolsó találkozójukon a sportigazgató elmondta, szerinte a játékosok nem érzik komfortosnak magukat az Amorim által preferált 3-4-2-1-es játékrendszerben, és megkérte a portugált, álljon át négy védős formációra. Erre az amúgy is érzékeny témára úgy reagált Amorim, hogy az edzéseken négy védővel készültek, ám a meccseken ugyanúgy megmaradt a 3 belső védős megoldás, és elmondta felettesének, sok játékost kell kicserélni, hogy az elképzelései működni tudjanak.

Amorim a kiválasztással sem volt elégedett

A játékosigazolásokban sem értetek mindig egyet a klubstruktúrában dolgozók, az első ilyen pont tavaly nyáron jött el, mikor Amorim szerette volna leigazolni a nemsokára a városi riválishoz igazoló Antoine Semenyot, még vacsorázni is leült a játékos Amorimmal és Wilcox-szal, ám végül a portugál felettesei sokallták a Bournemouth által kért 70 millió fontot, így inkább a Brentford támadója, Bryan Mbeumo felé fordultak.

Ezután Amorim kérte a vezetőséget, januárban próbálják meg megszerezni a Semenyot, de nemleges választ kapott a vezetőségtől, mondván, nyárig várnia kell a jelentősebb igazolásokra.

A portugálnak nem csak a sportigazgatóval, hanem a kiválasztásért felelős vezetővel, Christopher Vivellel is akadt problémája, különösen a taktika és két játékos, Benjamin Sesko és Senne Lammens leigazolása körül.

Összekapott Martínezzel az edzésen

Bár a szurkolók és a média felé megnyerő volt Ruben Amorim, a csapaton belül nem volt mindig hatékony a kommunikáció: a csapat egyik legdrágább játékosával, Lisandro Martínezzel is volt csörtéje az egyik edzésen, amikor az argentin védő kifejezte azon érzését, hogy az edző csak simán átnéz rajta, amikor nem játszatta a Palace, a West Ham és a Newcastle elen sem, mikor ő már késznek érezte magát sérülés után.

A leeds-i kirohanás

Valószínűleg már érezte Amorim, hogy a vasárnapi, Leeds United elleni meccs lehet az utolsó a manchesteri karrierjében, és nem fogta vissza magát a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Elmondta, ő nem csupán vezetőedzőnek, hanem menedzsernek érkezett a csapathoz, utalva, nagyobb beleszólást szeretne az átigazolásokba. A taktikáját illetően kiemelte, mindenkinek a saját munkáját kellene elvégezni, külön kitérve a sportigazgatóra és a kiválasztásért felelős vezetőre, ahelyett, hogy megmondanák neki, hány védővel álljanak fel egy-egy mérkőzésre.

”Ez így lesz még 18 hónapig, vagy addig, amíg nem hoznak a helyemre valaki mást. Nem fogok lemondani. Addig végzem a munkám, amíg le nem cserélnek valaki másra” - zárta kirohanását a portugál menedzser.

Ruben Amorimot ezután kirúgták, mindössze 14 hónap munka után, és a kicsivel több, mint 30%-os győzelmi mutatója az egyik legrosszabb, a Manchester United Premier League-történetében.

Azóta elkezdtek kiszivárogni, kik lehetnek az utódok, újabban Darren Fletcher, Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer neve merült fel, mint átmeneti megoldások.

A Vörös Ördögök a hatodik helyen állnak az angol bajnokságban, ma este a kiesés ellen menekülő Burnley csapatával mérköznek meg.

