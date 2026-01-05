Mosolyogva távozott a Manchester Unitedtől Ruben Amorim

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, Ruben Amorim vezetőedzőt hétfőn elbocsátotta a Manchester United. Vasárnap egy újabb csalódást keltő eredmény ért el az együttes, amely 0-0-s döntetlent játszott az újonc Leeds United vendégeként a Premier League 20. fordulójában.

A menesztését követően, hétfő délután a portugál szakembert a feleségével sétálva kapták lencsevégre Cheshire-ben. A fotókat közlő Mirror megjegyzi, hogy a portugál még a hüvelykujját is felmutatta a fotósoknak, és mosolyogva továbbment.

Amorim első manchesteri szezonjában a 15. helyen végzett csapatával az angol élvonalban. Igaz, az Európa-ligában egészen a döntőig meneteltek a Vörös Ördögök, végül azonban elbukták a Tottenham Hotspur elleni finálét.

A Sporting egykori vezetőedzőjét annak ellenére állították fel a kispadról, hogy idén 20 kör után hatodik a Manchester United, és csak három pontra van a negyedik helytől, amely már Bajnokok Ligája-indulást ér.

