„Menedzser vagyok, nem edző!” – Ruben Amorim hadat üzent a Manchester United vezetőségének

A Manchester United vasárnap délutáni, Elland Roadon elért döntetlenje után a figyelem nem az eredményre, hanem Ruben Amorim szavaira irányult. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a feljutó ellen is megégett a Man Utd, a mutatott játék pedig ismét felerősítette a kritikus hangokat.

„Nem én vagyok Tuchel vagy Mourinho, de...”

Amorim a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nem kertelt. Az újságírók a klubon belüli támogatottságáról kérdezték, mire a portugál egyfajta kiáltványba kezdett:

„Azért jöttem ide, hogy a Manchester United menedzsere legyek, nem pedig az edzője. Ez teljesen világos. Tudom, hogy a nevem nem Tuchel, nem Conte és nem Mourinho, de én vagyok a Manchester United menedzsere.”

A szakember szavai mögött mélyebb feszültség húzódik: kinevezésekor hivatalosan „vezetőedző” (head coach) titulust kapott, ami a modern klubstruktúrákban gyakran kisebb beleszólást jelent az átigazolásokba és a stratégiai döntésekbe. Amorim azonban láthatóan több autonómiát követel.

18 hónap, aztán vége?

A 40 éves szakember váratlanul egy határidőt is belengetett. Szerződése 2027 nyaráig szól, és kijelentette, hogy addig elvégzi a munkáját, de nem mindenáron.

„Ez így lesz a következő 18 hónapban, vagy amíg az igazgatóság másképp nem dönt. Nem fogok felmondani. Teszem a dolgom, amíg nem jön valaki más a helyemre. De tisztázzuk: menedzser leszek, nem csak egy edző. 18 hónap múlva pedig mindenki továbblép” – fogalmazott rejtélyesen Amorim.

Taktikai harc a kulisszák mögött

A konfliktus egyik fő forrása a taktika. Amorim ragaszkodik a Sportingnál sikerre vitt 3-4-3-as rendszeréhez, miközben a hírek szerint Jason Wilcox futballigazgató a Manchester Citynél látott 4-3-3-as felállást preferálná.

A klub legendái, például Gary Neville és Paul Scholes is kritizálták a rendszert, Amorim azonban visszavágott: „Ha az emberek nem tudják kezelni a Gary Neville-eket és a kritikákat, akkor változtatni kell. Minden részlegnek – a scoutingnak, a sportigazgatónak – végeznie kell a munkáját. Én is fogom az enyémet.”

Átigazolási feszültségek

A hírek szerint a feszültséget fokozta az Antoine Semenyo körüli meghiúsult üzlet is. Amorim állítólag nagyobb beleszólást akar abba, hogy a klub mire költi a költségvetését, különösen mivel a 73,7 millió fontért igazolt Benjamin Sesko továbbra is gólínségben szenved (9 meccse gólképtelen).

A Manchester United jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán, de az utolsó öt meccséből csak egyet nyert meg. A csapat szerda este a Burnley otthonában javíthat, de a kérdés már nem csak az, hogy mi történik a pályán, hanem az is: meddig bírja a feszültséget Amorim és a vezetőség?