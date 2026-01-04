A feljutó ellen is megégett a Manchester United

Az első félidő nem forogtak hatalmas veszélyben a kapuk, egy-egy nagyobb lehetőség alakult ki mindkét oldalon. A 8. percben Matheus Cunha révén megszerezte a vezetést a Manchester United, azonban a gólt les miatt annullálták.

A 35. percben Dominic Calvert-Lewin egy beadás után veszélyeztetett, fejese a kapufán csattant.

Több nagyobb lehetőség már nem alakult ki az első játékrészben, így 0-0-s döntetlennel vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

A 62. percben egy mélységi indítással Brenden Aaronson lépett ki a védők mögül, belépett Ayden Heaven elé és kegyetlenül kihasználta a lehetőséget, Senne Lammelsnek esélye sem volt a leeds-i középpályás lövésénél (1-0).

Azonban nem tartott sokáig a hazaiak előnye, négy perccel később a 64. percben csereként beállt Joshue Zirkzee szúrta ki a beinduló Cunhát, a holland játékos pedig egy remek indítással kiugratta a brazil támadót, aki nem erőből, hanem okosan fejezte be az akciót: elgurította a kijövő Lucas Perri mellett a játékszert (1-1).

A 70. percben Noah Okafor kis híján visszaszerezte a vezetést a hazaiaknak, azonban Lammels hatalmas bravúrral védte a leeds-i támadó ollózását.

A 74. minutumban Benjamin Sesko került hatalmas helyzetbe egy centerezés után, azonban az MU szlovén csatára a kapu mellé lőtt.

A 81. percben Cunha játszotta magát tisztára, lövése pedig a bal oldali kapufán csattant.

Több helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, így végül 1-1-s döntetlennel zárult a találkozó.