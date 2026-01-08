Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Babos Péter

Erre ki számított? Napokkal menesztése után kispadot kaphat Rúben Amorim

Ráadásul korábbi Manchester United edzőt válthat.

Rúben Amorim akár már napokon belül új munkát kaphat hazájában, miután távozott a Manchester United éléről. A portugál szakember neve egyre gyakrabban merül fel a Benfica kispadjával kapcsolatban, ahol José Mourinho helyzete egyre bizonytalanabb.

A lisszaboni klub jelenleg komoly nyomás alatt áll: a Benfica tíz ponttal van lemaradva a bajnoki címért folytatott versenyben, miközben a Bajnokok Ligájában mindössze a 25. helyen szerénykedik. Ezek az eredmények komolyan kikezdték Mourinho pozícióját.

A Daily Mail értesülései szerint Amorim „pole pozícióban” van arra, hogy átvegye a csapat irányítását egy másik, a korábbi manchesteri edzőtől. A Benfica vezetése nem először érdeklődik iránta, a klubnak hosszú ideje szerepel a radarján.

Érdekesség, hogy Amorim még szeptemberben nyilvánosan cáfolta a visszatéréséről szóló találgatásokat, miután az elnökválasztáson induló João Noronha Lopes elismerte: szívesen látná őt a Benfica élén. Lopes annyira komolyan gondolta a dolgot, hogy még egy manchesteri mérkőzést is megtekintett az Old Traffordon, világossá téve, hogy Amorimot milyen nagyra tartja. Az elnökválasztást azonban végül Rui Costa, a Benfica legendája nyerte meg.

Amorim sorsa hétfőn pecsételődött meg Manchesterben, miután a Leeds elleni 1–1-es döntetlent követően éles hangvételű kirohanást intézett a klub vezetése felé. A portugál szakember hangsúlyozta, hogy ő valódi menedzser szeretne lenni, nem csupán vezetőedző, miközben burkoltan kritizálta Jason Wilcox sportigazgatót és Christopher Vivell játékosmegfigyelési vezetőt is.

A háttérben kialakult feszültség végül helyrehozhatatlanná vált, így Amorim távozni kényszerült az Old Traffordról. A statisztikák sem mellette szóltak: mindössze 31,9 százalékos győzelmi mutatóval a Premier League-érában a Manchester United egyik leggyengébb menedzsereként búcsúzott a klubtól.

A dolog pikantériája, hogy José Mourinho megszólalt honfitársa manchesteri menesztésével kapcsolatban.

