Erre ki számított? Napokkal menesztése után kispadot kaphat Rúben Amorim

Rúben Amorim akár már napokon belül új munkát kaphat hazájában, miután távozott a Manchester United éléről. A portugál szakember neve egyre gyakrabban merül fel a Benfica kispadjával kapcsolatban, ahol José Mourinho helyzete egyre bizonytalanabb.

A lisszaboni klub jelenleg komoly nyomás alatt áll: a Benfica tíz ponttal van lemaradva a bajnoki címért folytatott versenyben, miközben a Bajnokok Ligájában mindössze a 25. helyen szerénykedik. Ezek az eredmények komolyan kikezdték Mourinho pozícióját.

A Daily Mail értesülései szerint Amorim „pole pozícióban” van arra, hogy átvegye a csapat irányítását egy másik, a korábbi manchesteri edzőtől. A Benfica vezetése nem először érdeklődik iránta, a klubnak hosszú ideje szerepel a radarján.

Érdekesség, hogy Amorim még szeptemberben nyilvánosan cáfolta a visszatéréséről szóló találgatásokat, miután az elnökválasztáson induló João Noronha Lopes elismerte: szívesen látná őt a Benfica élén. Lopes annyira komolyan gondolta a dolgot, hogy még egy manchesteri mérkőzést is megtekintett az Old Traffordon, világossá téve, hogy Amorimot milyen nagyra tartja. Az elnökválasztást azonban végül Rui Costa, a Benfica legendája nyerte meg.

Amorim sorsa hétfőn pecsételődött meg Manchesterben, miután a Leeds elleni 1–1-es döntetlent követően éles hangvételű kirohanást intézett a klub vezetése felé. A portugál szakember hangsúlyozta, hogy ő valódi menedzser szeretne lenni, nem csupán vezetőedző, miközben burkoltan kritizálta Jason Wilcox sportigazgatót és Christopher Vivell játékosmegfigyelési vezetőt is.

A háttérben kialakult feszültség végül helyrehozhatatlanná vált, így Amorim távozni kényszerült az Old Traffordról. A statisztikák sem mellette szóltak: mindössze 31,9 százalékos győzelmi mutatóval a Premier League-érában a Manchester United egyik leggyengébb menedzsereként búcsúzott a klubtól.



A dolog pikantériája, hogy José Mourinho megszólalt honfitársa manchesteri menesztésével kapcsolatban.