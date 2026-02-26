Az elmúlt órákban osztrák és német lapértesülések arról szóltak, hogy Jürgen Klopp búcsút inthet a Red Bull globális futballprojektjének, és ismét vezetőedzőként dolgozhat. A pletykák szerint Madridban számolnának vele, sőt a stábjában akár Lőw Zsolt is szerepet kaphatna. Ez magyar szempontból különösen pikáns lett volna, hiszen Klopp vitte 2023-ban a Liverpoolhoz Szoboszlait.

A Red Bull gyorsan lehűtötte a kedélyeket

A találgatásokra azonban gyors és egyértelmű reakció érkezett. A Bild megkereste a Red Bull első számú vezetőjét, Oliver Mintzlafot, aki kategorikusan visszautasította a híreszteléseket.



„Ez teljes képtelenség, teljesen alaptalan híresztelés. A valóságban éppen ellenkező a helyzet: rendkívül elégedettek vagyunk Jürgen Klopp munkájával"

– hangsúlyozta a Red Bull első embere, majd még hozzátette:

„Sok energiát fektet be, folyamatosan egyeztet edzőinkkel és sportigazgatóinkkal, fenntartható módon fejleszti tovább a Red Bull futballfilozófiáját. Meggyőződésünk, hogy ő a megfelelő ember erre a feladatra. Erre összpontosítjuk minden figyelmünket és energiánkat”

– zárta gondoaltait Oliver Mintzlaf.

Klopp jelenlegi megállapodása 2029-ig érvényes, és úgy látszik a Red Bullnál eszük ágában sincs változtatni ezen.

Mi is Klopp feladata a Red Bullnál?

Klopp tavaly év eleje óta irányítja a vállalat futballrészlegét, amelyhez többek között a RB Leipzig, a RB Salzburg, a New York Red Bulls és Leeds United is tartozik. Feladata a szakmai irányvonal összehangolása és a klubok fejlődésének felgyorsítása.

Szoboszlai és Klopp újra együtt? De hogy jön ide a Real Madrid?

A sajtóban felmerült, hogy az esetleges madridi váltás Szoboszlai jövőjére is hatással lehetne – különösen annak fényében, hogy a spanyol gigász érdeklődéséről is cikkeztek a magyar játékos esetében –. Korábban arról is lehetett olvasni, hogy Jürgen Klopp csak abban az egy esetben vállalja el a Real Madrid kispadját, ha a spanyol csapat leigazolja neki Szoboszlai Dominikot, a mostani cáfolat azonban ezzel gyakorlatilag lezárta ezt a témát.

Egyelőre tehát nincs edzőcsere, nincs madridi kaland – és nincs Klopp–Lőw páros a Királyi Gárda élén.

Korábban arról is beszámoltunk, hogyan ismerte meg egymást Szoboszlai és Klopp.

Az 58 éves szakember ügynöke elmondta, hogy melyik ajánlatra nem mondana nemet ügyfele, és hogy valós volt-e a Chelsea és a Manchester United érdeklődése.





