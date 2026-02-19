Így ismerte meg egymást Klopp és Szoboszlai – ez hangzott el az első beszélgetésen

Eddig nem ismert kulisszatitkok derültek ki Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolásával kapcsolatban. Azt eddig is tudtuk, hogy a vörösök sportigazgatója, Jörg Schmadtke sokallta a Szoboszlaiért kifizetett 70 millió eurós kivásárlási árat, de mivel a német sportvezetőnek az volt a feladata, hogy ideiglenes sportigazgatóként játékosokat igazoljon Jürgen Kloppnak, így nem ellenkezett sokáig, hanem megszervezte a transzfert.

Az első beszélgetés

Az átigazolás előtt Jürgen Klopp felhívta Szoboszlait, hogy átbeszéljék a részleteket. A Liverpool Echo újságírója, Paul Gorst szerint már a kezdetektől meg volt a kémia az edző és a játékos között, mintha már ezer éve ismerték volna egymást. A beszélgetés során a következő témákat érintették:

hogy milyen az Anfield hangulata

hogy milyen a harmónia a csapaton belül

valamint arról is szó esett, hogy Jürgen Klopp milyen szerepet szánna Szoboszlainak a megreformált középpályáján

Gorst azt is kiemelte cikkében, hogy a Liverpool általában alaposan meg szokta fontolni, kit igazol lenne, a vörösök gyakran hónapokon, éveken keresztül monitoroznak egy játékost, mielőtt lecsapnának rá. Azonban mivel Jürgen Kloppra hatalmas nyomás nehezedett 2023 nyarán, és a klubnak nem volt állandó sportigazgatója, így a Szoboszlai transzfert viszonylag gyorsan nyélbe ütötték, liverpooli mértékben nézve egyik pillanatról a másikra.

Jürgen Klopp irányítása alatt Szoboszlai Dominik gyorsan kezdőben találta magát, és a német vezetőedző utolsó idényében a Liverpool fontos játékosává nőtte ki magát. Nem véletlen, hogy az elmúlt években, amikor bármelyik csapattal hírbe hozták az 58 éves német szakembert, mindig Szoboszlai neve merült fel elsőként, hogy a német edző vinné magával.

A Klopp-Szoboszlai páros a Real Madridnál folytatja?

A múlt héten Jürgen Kloppot ismét szóba hozták a Real Madriddal, rögtön el is indultak a találgatások, hogy Szoboszlai Dominik a nyáron Madridba költözik.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Marco Rossi elárulta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta a Real Madridot favorizálja. Pár éve Szoboszlai Dominik is beszélt arról az egyik Bajnokok Ligája találkozó előtt, hogy gyerekkorában a Real Madrid volt a kedvenc csapata.

Vinícius Júnior is megszólalt Szoboszlai Dominik átigazolásával kapcsolatban, a Real Madrid brazil sztárja elárulta, hogy korábban több játékost is ő csábított a Királyi Gárdához. Szoboszlai ügynöke, Esterházy Mátyás azonban cáfolta azokat a sajtóhíreket, miszerint ügyfele a nyáron távozna Liverpoolból.

Klopp neve egyébként a Manchester Unitednál és a Chelsea is felmerült, azonban a két csapat gyorsan pontot is tett a találgatások végére.

