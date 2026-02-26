Jürgen Klopp távozhat a Red Bull éléről – a vezetőség már az utódját keresi

Eredménytelen birodalomépítés?

A spanyol sajtó (Pablo de la Fuente beszámolója) szerint az energiaital-gyártó óriás vezetősége nem elégedett Klopp eddigi tevékenységével. A várakozásokkal ellentétben a hálózathoz tartozó klubok nem mutattak átütő fejlődést: míg az RB Leipzig a Bundesligában csak a BL-helyekért küzd, addig a csoport más tagjai, mint a Leeds United vagy a Paris FC, saját bajnokságaikban a kiesőzóna közelében tanyáznak.

A hírek szerint a Red Bull vezetősége már nem zárkózik el attól, hogy elengedje Kloppot, amennyiben az 58 éves szakember ajánlatot kap egy vezetőedzői posztra.Kloppot az utóbbi hónapokban több óriásklubbal is szóba hozták.

A múlt árnyékai: Amikor Klopp még ellenségnek látta a Red Bullt

Klopp kinevezése óta folyamatos össztűz alatt áll korábbi nyilatkozatai miatt. Amikor még a Borussia Dortmund vezetőedzője volt, élesen kritizálta a lipcsei projektet, amelyet mesterségesnek és a futball hagyományaival ellentétesnek tartott. Akkoriban így fogalmazott a Red Bull-modellről:

„Sok minden van benne, ami nem tetszik nekem. Ez az egész konstrukció... nem az én világom.”

Később, amikor a rajongók azzal vádolták, hogy elárulta a munkásosztálybeli klubkultúrát (Dortmund, Liverpool), Klopp a kinevezése utáni első interjúiban próbálta védeni a döntését, mondván, hogy őt csak a szakmai kihívás érdekli, de a szurkolók nehezen bocsátották meg korábbi szavait:

„Soha nem akartam senkinek a tyúkszemére lépni, és biztosan nem akartam elárulni a múltamat.”

Oliver Glasner lehet a befutó

A belső feszültségek és a gyenge eredmények hatására a Red Bull már a jövőt tervezi. A hírek szerint a vezetőség kiszemeltje a posztra nem más, mint Oliver Glasner. Az osztrák szakember neve nem ismeretlen a hálózaton belül, hiszen korábban a Salzburgnál dolgozott, stílusa és fegyelmezettsége pedig közelebb állhat ahhoz a vállalati kultúrához, amit a Red Bull képvisel.

Bár Klopp szerződése hosszú távra szólt, úgy tűnik, a „nép hőse” és a multinacionális nagyvállalat házassága nem tökéletes. Ha érkezik egy megkeresés egy európai topcsapattól, Klopp visszatérhet oda, ahol a legnagyobb sikereit érte el: a kispadra.

Forrás: Fichajes

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.