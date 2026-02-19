Ügynöke elárulta, melyik felkérésre nem tudna nemet mondani Klopp

Marc Kosicke, Jürgen Klopp ügynöke a transfermarktnak adott hosszabb interjúban több olyan kulisszatitkot is megosztott, amelyek rávilágítanak arra, milyen közel volt a BL-győztes német szakember néhány meghiúsult lehetőséghez – köztük a Bayern Münchenhez, a német válogatotthoz, illetve két angol topklubhoz, a Chelsea-hez és a Manchester Unitedhez.

Bayern München: kétszer is közel



Kosicke szerint Jürgen Klopp és a FC Bayern München között egyáltalán nem lett volna kulturális vagy szakmai ellentét, sőt: szerinte kifejezetten működőképes kapcsolat lehetett volna.

Az első komoly közeledés 2008-ban történt. Akkor Uli Hoeneß kifejezetten Kloppot szerette volna vezetőedzőnek, míg Karl-Heinz Rummenigge inkább Jürgen Klinsmann kinevezését támogatta. A klubvezetésen belüli véleménykülönbség végül Klinsmann irányába billentette a mérleget, így a Klopp–Bayern-házasság akkor nem jött létre.

A második alkalom 2019-ben adódott, amikor a Bayern menesztette Niko Kovacot. Ekkor ismét felmerült Klopp neve, de ő akkor már a Liverpool menedzsereként dolgozott, és szerződés kötötte Angliához. Kosicke szerint egyik fél sem zárkózott el elvi alapon, egyszerűen soha nem volt meg az a „tökéletes momentum”, amikor a helyzet mindkét oldalról ideális lett volna.

Az ügynök hangsúlyozza: Klopp mindig erős egyéniségekkel dolgozott együtt, és a Bayern vezetői karakterei sem jelentettek volna számára problémát.

Német válogatott: nem kényszer, inkább felelősség



A német szövetségi kapitányi poszt szintén többször szóba került Klopp karrierje során. Kosicke elárulta, hogy Julian Nagelsmann kinevezése előtt több alkalommal is volt érdeklődés a német szövetség részéről.

Klopp hozzáállása árnyalt: nem érzi úgy, hogy a karrierje „befejezetlen” lenne anélkül, hogy betöltené a szövetségi kapitányi tisztséget. Nem tekinti kötelező állomásnak sem a Bayern, sem a Real Madrid, sem a válogatott kispadját. Ugyanakkor erős kötődést érez Németország iránt, és Kosicke szerint inkább az a dilemmája, hogy vajon mindig képes lenne-e nemet mondani egy ilyen felkérésre.

Vagyis nem ambícióból, hanem belső felelősségérzetből merülhetne fel nála a válogatott irányítása – de jelenleg ez nincs napirenden.

Chelsea és Manchester United: Angliából is csábították



Kosicke beszámolója szerint Klopp Red Bullhoz történő csatlakozása előtt több komoly nemzetközi megkeresés is érkezett. Az angol klubfutball két óriása, a Chelsea és a Manchester United is érdeklődött iránta.

Ez annak ellenére történt, hogy Klopp nyilvánosan kijelentette: a Liverpool után nem vállalna munkát más angol klubnál. A megkeresések azonban így sem maradtak el, ami jól mutatja a nemzetközi presztízsét.

Kosicke azt is hozzátette, hogy Klopp akár az amerikai vagy az angol válogatott kispadján is kiköthetett volna, és a német szövetségi kapitányi poszt is reális opció lett volna, ha az időzítés másképp alakul.

