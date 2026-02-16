Hoppá! A Manchester United és a Chelsea is megkereste Jürgen Kloppot!

Klopp ügynöke, Marc Kösicke egy Transfermarkt-nak adott interjújában elárulta, 2024 nyarán, amikor a német vezetőedző nyolc és fél év után elhagyta Liverpoolt, a Manchester United és a Chelsea is érdeklődött a szakember iránt, ám Klopp többször is kijelentette, Angliában nem fog más csapatot dirigálni a Liverpoolon kívül. Ezt az információt cáfolta azonban mindkét klub a The Athleticnek.

Arról, hogy Klopp visszatér-e az edzőséghez, az ügynöke így nyilatkozott: “Ebben a pillanatban nem látom ezt, mert nagyon jól érzi magát jelenlegi munkahelyén”.

”Lehet, egyszer csak azt mondja, hogy újra szeretne öltözőszagot szívni magába. De jelenleg nagyon boldog a szerepében. Mielőtt a RedBullhoz csatlakozott volna, Klopp edzhette volna az Egyesült Államok vagy Anglia válogatottját. Lehet Németországot is, ha Nagelsmann lemondott volna” - mondta Kösicke.

Az ügynök elmondta, kétszer is nagyon közel állt Klopp, hogy a Bayern München vezetőedzője legyen: “Egyszer 2008-ban, Uli Hoeness nagyon szerette volna Jürgent, de Rummenigge akkor Klinsmannt akarta. Másodszor Niko Kovac menesztése után, amikor Liverpoolban volt Klopp, de Flickkel nagyon sikeres volt a Bayern, nem az volt a megfelelő alkalom”.

Jürgen Kloppot mostanság a Real Madrid padjára vizionálják, ám a szakember maga mondta el egy interjúban nemrég, hogy jól érzi magát a RedBull-csoportnál, és nem tervez egyelőre visszatérni az edzősködéshez. A hírek szerint azonban a Királyi Gárda nem mondott le az ex-Liverpool edző megszerzéséről, még Szoboszlai Dominikot is a spanyol fővárosba csábítaná Florentino Pérez, hogy meggyőzze Jürgen Kloppot.

