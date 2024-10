Megvan a Red Bull futballvezetője – HIVATALOS!

Pár hónapja még cáfolták a pletykát, ám mára hivatalos lett, hogy Jürgen Klopp lesz a Red Bull új globális vezetője labdarúgásban!

Nemrég a Red Bull hivatalosan is megerősítette a hírt, miszerint Klopp felel majd az összes futballklubjának nemzetközi hálózatáért.

Ez főleg stratégiai megállapodás arról, hogy többek között az RB Leipzig, a Salzburg és a New York Red Bulls főnökeit támogatja majd az RB játékfilozófiájának továbbfejlesztésében, illetve jövőbeli tehetségek felderítésében és kiválasztásában is nagy szerepe lesz Brazíliában, Japánban is az RB klubokban.

Oliver Mintzlaff, a Red Bull jelenlegi vállalati projektek és befektetések vezérigazgatója hónapok óta szorgalmazza a Klopp-váltást és most sikerre is vitte tervét.

A Sky értesülései szerint Kloppnak a Red Bull-lal kötött hosszú távú szerződésében garantált a kilépési lehetőség, főleg abban az esetben, ha a DFB egy nap azt akarja, hogy Julian Nagelsmann utódja legyen a válogatott kispadján. Szerződése a 2026-os világbajnokságig érvényes.