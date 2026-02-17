Kiderült, hogy a Manchester United tényleg megkereste-e Jürgen Klopp-pot

Ahogyan arról a GOAL is cikket közölt, azután, hogy a 2023-24-es szezon végén távozott a Liverpooltól, a Chelsea és a Manchester United is megkereste Jürgen Klopp-pot. Csakhogy a német edző többször leszögezte, hogy egyetlen angol klubot sem fog irányítani a későbbiekben.

Klopp ügynökének, Marc Kösickének az interjúja után a The Athletic úgy értesült, mindkét angol együttes tagadta, hogy megkereste volna a Bajnokok Ligája-győztes trénert. Ezt az információt csak még inkább megerősítette a minap Fabrizio Romano.

Az olasz sportújságíró a közösségi oldalán közölte a hírt, a The Athleticre hivatkozva.

Mint ismert, Klopp a 2015-16-os szezontól volt a Liverpool vezetőedzője. A klubnál töltött kilenc éve alatt igazi aranykorszak köszöntött be a Mersey-partiaknál, akik egy angol bajnoki címet, egy BL-győzelmet, egy FA-kupa-sikert, két Ligakupa-elsőséget és egy Angol Szuperkupa-diadalt ünnepelhettek a német szakemberrel.

