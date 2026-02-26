Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Red Bull nincs megelégedve Jürgen Klopp munkájával, ezért az 58 éves szakember távozhat az energiaital-gyártó cégtől. Mint ismert, Jürgen Klopp még 2025 januárjában lett a Red Bull-csoport globális futballvezetője, azonban úgy látszik az elmúlt bő egy évben nem sikerült azokat az eredményeket hoznia, amiket a cégvezetése elvárt volna tőle.

A hírek szerint pedig a Real Madrid tárt karokkal várja Jürgen Kloppot, aki azonban egyelőre hivatalos még nem döntött a jövőjéről.

Lőw követheti Kloppot a Real Madridhoz

Viszont amennyiben a német szakember igent mondana a madridiak felkérése, magyar sajtóhírek szerint akkor Lőw Zsolt is csatlakozna az edzői stábhoz. Lőw jelenleg is Jürgen Klopp jobbkezeként dolgozik a Red Bullnál, így nem lenne számára ismeretlen a közös munka.

Lőw korábban Bajnokok Ligáját nyert a Chelsea-vel

Lőw Zsolt számára nem lenne ismeretlen egy topcsapat kispadjára leülni, hiszen korábban – Thomas Tuchel segédedzőjeként – a PSG-nél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is dolgozott, a londoni kékekkel ráadásul Bajnokok Ligáját is nyert.

Lőw jelenleg Red Bullnál a globális futballfejlesztésekért felel, emelett pedig az MLSZ elnökségi tagja is.





