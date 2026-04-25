Gera Zoltán ódákat zengett Szoboszlairól, és figyelmeztette őt a szerződéshosszabbítás előtt

Gera szerint a magyar válogatott 23 éves csapatkapitányának angliai megítélése és szerepe folyamatosan emelkedik, és már régen túllépett a “tehetséges új igazolás” státuszán:

”Szoboszlai teljesítménye nagyon nagyon komoly, vezéregyénisége a csapatnak minden téren és egyre jobban növi ki magát, egyre inkább meghatározó szerepet tölt be csapaton belül. A többiek felnéznek rá, jövőbeli csapatkapitányként beszélnek róla. Ezek nem véletlen dolgok” - fogalmazott Gera Zoltán.

Szoboszlait is belekeverték: szexista botrány robbant ki Lipcsében

Amit művel, az már hihetetlen: Szoboszlai szabadrúgásaira nincs ellenszer

A dicséretek mellett egy figyelmeztetés is szerepelt az elemzésben. Mint ismert, Szoboszlai rengetegszer kényszerült posztján kívül játszani ebben a szezonban sérülések miatt, hol jobbhátvédként, hol a jobbszélre kiszorulva Arne Slot csapatában:

”Amit szerintem rendezni kellene, hogy Domi ne játsszon jobbhátvédet, ha a hosszabbításról van szó. Legyen ez egy kikötés” - tette hozzá Gera

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Szoboszlai újabb elismerésben részesült, hiszen beválasztották a szezon csapatába.

Kapcsolódó

Fabrizio Romano Szoboszlai jövőjéről közölt új információkat

Szoboszlai őszintén vallott jövőjéről az Everton elleni diadal után

Szoboszlai gólpasszával csikarta ki a győzelmet a Liverpool

Forrás: SzoboEra Fanpage/Facebook

