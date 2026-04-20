„Hosszú távra tervezek, de nem az én kezemben van” – Szoboszlai Dominik őszintén vallott a jövőjéről az Everton elleni diadal után

Történelmi győzelem az Everton új otthonában

A Liverpool FC szurkolói számára felejthetetlen marad a Hill Dickinson Stadiumban megrendezett első városi rangadó. Miután Mohamed Szalah korai gólját Beto kiegyenlítette, a mérkőzés drámai végjátékba torkollott. A 100. percben Szoboszlai Dominik tűpontos szögletére a csapatkapitány, Virgil van Dijk érkezett, aki a hálóba bólintva megszerezte a győzelmet a Vörösöknek.

Ezzel a Liverpool 2022 óta először tudta oda-vissza legyőzni városi riválisát a bajnokságban, ami óriási fegyvertény Arne Slot együttese számára a Bajnokok Ligája-indulásért folytatott harcban.

„Nincs előrelépés” – Szerződéshelyzet az Anfielden

Annak ellenére, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya alapembere a csapatnak, a háttérben folyó tárgyalások a jelek szerint megtorpantak. Bár a jelenlegi kontraktusa 2028-ig szól, a klub szeretné őt még hosszabb távra magához láncolni, elismerve azt a fejlődést, amit az elmúlt közel három évben mutatott Liverpoolban.

Szoboszlai azonban lehűtötte a kedélyeket a meccs utáni nyilatkozatában:

"Ahogy néhány hete is mondtam, nincs érdemi előrelépés az ügyben. Így semmi újat nem tudok mondani a szerződésemről. Rengeteg mérkőzés áll még előttünk, most csak ezekre koncentrálok."

A középpályás hangsúlyozta, hogy bár elkötelezett a klub iránt, a döntés már nem csak rajta múlik:

"Természetesen hosszú távon is itt képzelem el magam, de ahogy mondtam, ez már nem igazán az én kezemben van. Imádok itt lenni, a családom is boldog, és a szurkolók támogatása rengeteget jelent számomra."

Dráma a pályán: „Jobb így nyerni, mint 3–0-ra”

A győztes derbi után Szoboszlai láthatóan felszabadultan beszélt az érzelmekről is. Véleménye szerint az utolsó másodperces győzelem sokkal édesebb, mint egy sima diadal.

"Fantasztikus érzés volt. Rengeteg szögletünk és helyzetünk volt, ahogy nekik is. De egy derbit az utolsó másodpercben megnyerni... ennél többet nem is kérhetnénk. Szerintem a szurkolók számára is élvezetesebb volt így, még ha a végén az Everton pechesnek is érezheti magát" – fogalmazott a magyar sztár.

Út a Bajnokok Ligája felé

A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll a Premier League tabelláján, és hét ponttal előzi meg a Chelsea-t a BL-szereplést érő helyekért vívott harcban. Arne Slot csapata fiatalításon ment keresztül, amivel Szoboszlai is egyetért:

"Arne Slotnak igaza van, a klub jövője fényes. Tehetséges, fiatal játékosok érkeztek, akik sokat segíthetnek. Alig várom, hogy velük játsszak az utolsó öt meccsen, és remélhetőleg a távolabbi jövőben is."

