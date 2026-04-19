A 101. percben, Szoboszlai gólpasszával csikarta ki a győzelmet a Liverpool

A századik Premier League-mérkőzésén pályára lépő Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban, Kerkez Milos és Pécsi Ármin a kispadon (a magyar kapust másodszor nevezték bajnokira az idényben) várhatta a kezdő sípszót a liverpooli városi derbin, az első húsz perc viszont nem a vörösökről szólt.

A Hill Dickinson Stadion első derbijén az Everton kezdett jobban, Beto kétszer is megszerezhette volna a vezetést a hazaiaknak, ám közeli fejesét bravúrral védte a vendégek kapuját őrző Mamardasvili, az első negyedóra végén pedig ziccerben olyan gyatrán találta el a labdát a hazaiak támadója, hogy kis híján bedobással jöhetett a Liverpool.

Néhány pillanatig úgy tűnt, hogy a 27. percben góllá érik a hazai mezőnyfölény, Ndiaye lövése a hálóban kötött ki, csakhogy a gólpasszt jegyző O’Brien lesen kapta a labdát. Így maradt a gól nélküli döntetlen, ám nem sokáig. A túloldalon Writz remek passzánál a ziccerbe kerülő Gakpo középre tartó lövését még védte Pickford, ám néhány perccel később már tehetetlen volt. McNeil a saját kapuja előtt adta el a labdát, a vendégek holland támadója Pazar labdával szolgálta ki a hosszú oldalon érkező Szalaht, az egyiptomi klasszis pedig higgadtan a hálóba helyezett.

A gól érezhetően megfogta az addig lendületben lévő Evertont, az első játékrész vége előtt Gakpo léc alá tartó lövésénél Pickford védése kellett ahhoz, hogy ne kerüljön kétgólos előnybe Arne Slot együttese.

A fordulás után nem kellett sokáig várni a hazai egyenlítésre, Dewsbury-Hall bal oldali beadása után Beto előzte meg Robertsont, és becsúszva a hálóba lőtt. Az esetnél a hazai támadó ráadásul összecsúszott a Liverpool kapusával, akit le is kellett cserélni (hordágyon vitték le a pályáról), a helyére a harmadik számú kapus, Woodman érkezett.

Az egyenlítés után Gakpo előbb lövéssel, majd fejessel veszélyeztetett, míg a másik kapunál Ndiaye kemény lövését ütötte ki Woodman. Az egyre nagyobb tempót aztán a sérülések, és az ápolások lassították le (Betót és Branthwaite-et is kényszerűségből kellett lecserélni ), így a rendes játékidő letelte után 11 percet hosszabbított a játékvezető.

Egészen a 101. percig úgy tűnt, hogy döntetlenre végződik az első városi derbi a Hill Dickinson Stadionban, ekkor azonban érkezett Szoboszlai remek szöglete, Virgil van Dijk pazar fejese, és a vendégek győztes gólja. Arne Slot együttese végül 2-1-re nyert, és nagy lépést tett a BL-indulás felé.

Szoboszlai Dominikot a hajánál fogva húzták vissza, az Everton játékosa mégis megúszta piros lap nélkül.

