Szoboszlai Dominik fantasztikusan lövi a szabadrúgásokat

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szinte megállíthatatlan, amit a számok is alátámasztanak: a 2025/26-os Premier League-idényben már négy közvetlen szabadrúgásgólt szerzett, ami klubrekordnak számít egy szezonon belül.

A magyar középpályás az Arsenal, a Manchester City, az AFC Bournemouth és a Tottenham Hotspur kapuját is bevette szabadrúgásból.

Szoboszlai pontrúgásai az idény során szinte megállíthatatlanok voltak, a lövései rendre komoly veszélyt jelentenek az ellenfelek kapujára.

Szoboszlai tovább tökéletesíti a szabadrúgásait

A mostani edzésmunka is azt mutatta, hogy a magyar játékos tovább finomítja ezt a fegyverét, amely már eddig is rengeteg pontot hozott a Liverpoolnak.

A jelenlegi formája alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy szabadrúgásból bármikor képes eldönteni egy mérkőzést.

Szoboszlai így tökéletesítette a szabadrúgásait a Liverpool edzésén:

Szoboszlait brazil csillaghoz hasonlították

A Liverpool hivatalos oldalára felkerült videó alatt az egyik hozzászóló a valaha volt egyik legjobb szabadrúgáslövőhöz, Juninho Pernambucanóhoz hasonlította Szoboszlait. A brazil válogatott középpályás karrierje során 77 szabadrúgásgólt szerzett.

