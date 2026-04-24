Szoboszlait is belekeverték: szexista botrány robbant ki Lipcsében!

Felfokozott hangulatban várják a csapatok a pénteki rangadót
Az Union Berlin péntek este Szoboszlai Dominik egykori csapatához, az RB Leipzighoz látogat. A egykori kelet-német csapatok már kedden megkezdték egymásnak az üzengetést, előbb az Union posztolt ironokus bejegyzést, amiben kicsit odaszúrt a riválisnak:
„És nem is maga Lipcse a probléma – hiszen eleve gyönyörű a város..."
– írták X bejegyzésükben.
A lipcseiek kemény választ fogalmaztak meg, ami sokaknál kiverte a biztosítékot
A lipcseiek válaszára sem kellett sokat várni, az RB Leipzig azonban egy roppant szerencsétlen válasz üzenetet rakott ki a hivatalos közösségi oldalára.
Mint ismert, az Union Berlin nemrég Marie-Louise Etát nevezte ki a kispadra, aki ezzel a klub első női vezetőedzője lett. Eta korábban az RB Leipzignál dolgozott gyakornokként, mielőtt 2022-ben távozott volna a klubtól.
Az RB Leipzig egy fotómontázst bányászott elő Eta lipcsei időszakából, ahol a német szakember több Lipcse játékossal, Emil Forsberggel, Szoboszlai Dominikkal és Marco Rose vezetőedzőjel is fotózkodott. A Lipcse a következő kísérő szöveget fűzte hozzá a fotókhoz:
„Az Önök edzője nem csak a várost találta szépnek..."
Szexista vádak érték Szoboszlai Dominik egykori csapatát
A posztot ugyanakkor sok szurkoló és kommentelő szexista élcelődésként értelmezte, így a lipcsei klub kénytelen volt külön közleményben reagálni az ügyre. Ebben kiemelték, hogy a szexizmusnak nincs helye az RB Leipzignél, és hangsúlyozták: örömmel fogadják újra Marie-Louise Etát, aki 2022-ben gyakornokként dolgozott náluk, tapasztalatait pedig később egy közösségi médiában megosztott fotómontázsban is bemutatta.
