Szoboszlait is belekeverték: szexista botrány robbant ki Lipcsében!

Felfokozott hangulatban várják a csapatok a pénteki rangadót

Az Union Berlin péntek este Szoboszlai Dominik egykori csapatához, az RB Leipzighoz látogat. A egykori kelet-német csapatok már kedden megkezdték egymásnak az üzengetést, előbb az Union posztolt ironokus bejegyzést, amiben kicsit odaszúrt a riválisnak:

„És nem is maga Lipcse a probléma – hiszen eleve gyönyörű a város..."

– írták X bejegyzésükben.

A lipcseiek kemény választ fogalmaztak meg, ami sokaknál kiverte a biztosítékot

A lipcseiek válaszára sem kellett sokat várni, az RB Leipzig azonban egy roppant szerencsétlen válasz üzenetet rakott ki a hivatalos közösségi oldalára.

Mint ismert, az Union Berlin nemrég Marie-Louise Etát nevezte ki a kispadra, aki ezzel a klub első női vezetőedzője lett. Eta korábban az RB Leipzignál dolgozott gyakornokként, mielőtt 2022-ben távozott volna a klubtól.

Az RB Leipzig egy fotómontázst bányászott elő Eta lipcsei időszakából, ahol a német szakember több Lipcse játékossal, Emil Forsberggel, Szoboszlai Dominikkal és Marco Rose vezetőedzőjel is fotózkodott. A Lipcse a következő kísérő szöveget fűzte hozzá a fotókhoz:

„Az Önök edzője nem csak a várost találta szépnek..."

Szexista vádak érték Szoboszlai Dominik egykori csapatát

A posztot ugyanakkor sok szurkoló és kommentelő szexista élcelődésként értelmezte, így a lipcsei klub kénytelen volt külön közleményben reagálni az ügyre. Ebben kiemelték, hogy a szexizmusnak nincs helye az RB Leipzignél, és hangsúlyozták: örömmel fogadják újra Marie-Louise Etát, aki 2022-ben gyakornokként dolgozott náluk, tapasztalatait pedig később egy közösségi médiában megosztott fotómontázsban is bemutatta.

