Bózsik Tamás

Fabrizio Romano Szoboszlai jövőjéről közölt új információkat

Szoboszlai Dominik
Liverpool
Anglia 1

Az olasz újságíró exkluzív értesülésekkel szolgált azzal kapcsolatban, hogy hol tartanak a tárgyalások Szoboszlai új liverpooli szerződését illetően.

Fabrizio Romano úgy értesült, hogy bár egyelőre nem történt megegyezés, a tárgyalások tovább folynak a klub és a játékos között. 

Sőt, azt is hozzátette, hogy egyáltalán nincsenek "őrülten messze" az egyezségre jutástól, de való igaz, hogy még nem járnak a végső fázisban, úgy ahogy Ibrahima Konaté esetében. 

Amint arról a GOAL is beszámolt, Szoboszlai Dominik elárulta, hogy nem történt előrelépés a szerződéshosszabbításáról szóló tárgyalásokban közte és a klub között. Jelenlegi szerződése 2028-ig köti a Liverpoolhoz. 

Kapcsolódó

Szoboszlai fizetése az egekbe szökhet, hatalmas pofont kaphat a Real Madrid!

Mohamed Szalah búcsúja aranyat érhet Szoboszlainak: jöhet a brutális fizetésemelés?

