Fabrizio Romano Szoboszlai jövőjéről közölt új információkat

Fabrizio Romano úgy értesült, hogy bár egyelőre nem történt megegyezés, a tárgyalások tovább folynak a klub és a játékos között.
Sőt, azt is hozzátette, hogy egyáltalán nincsenek "őrülten messze" az egyezségre jutástól, de való igaz, hogy még nem járnak a végső fázisban, úgy ahogy Ibrahima Konaté esetében.
Amint arról a GOAL is beszámolt, Szoboszlai Dominik elárulta, hogy nem történt előrelépés a szerződéshosszabbításáról szóló tárgyalásokban közte és a klub között. Jelenlegi szerződése 2028-ig köti a Liverpoolhoz.
Kapcsolódó
Szoboszlai fizetése az egekbe szökhet, hatalmas pofont kaphat a Real Madrid!
Mohamed Szalah búcsúja aranyat érhet Szoboszlainak: jöhet a brutális fizetésemelés?
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!