Fabrizio Romano Szoboszlai jövőjéről közölt új információkat

Fabrizio Romano úgy értesült, hogy bár egyelőre nem történt megegyezés, a tárgyalások tovább folynak a klub és a játékos között.

Sőt, azt is hozzátette, hogy egyáltalán nincsenek "őrülten messze" az egyezségre jutástól, de való igaz, hogy még nem járnak a végső fázisban, úgy ahogy Ibrahima Konaté esetében.

Amint arról a GOAL is beszámolt, Szoboszlai Dominik elárulta, hogy nem történt előrelépés a szerződéshosszabbításáról szóló tárgyalásokban közte és a klub között. Jelenlegi szerződése 2028-ig köti a Liverpoolhoz.

Kapcsolódó

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.