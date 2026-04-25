Újabb elismerés: a szezon csapatába választották Szoboszlai Dominikot

A népszerű focis játékban minden idény végén kiadják a legnagyobb ligák Szezon Csapatát (Team of the Season), a magyar válogatott csapatkapitánya pedig rögtön a “kezdőcsapatban” találta magát.

Szoboszlai ebben az idényben az egyik, ha nem a legjobb teljesítményt nyújtja a bukdácsoló Liverpoolban, többször is a magyar játékos mentette meg csapatát egy-egy kellemetlenebb eredménytől, és nem egyszer fordult elő, hogy jobbhátvédként kellett játszania kényszerűségből. Legutóbb, az Everton elleni városi derbin például ő adta a mindent eldöntő gólpasszt, amivel a Liverpool a 101. percben nyerte meg a meccset.

Szoboszlai őszintén vallott a jövőjéről az Everton elleni diadal után

Az EA Sports FC 26 által bemutatott csapatban mindössze Szoboszlai került be a kezdőbe liverpooli részről, a cserepadra viszont odafért Virgil van Dijk és Hugo Ekitiké is. A kezdőcsapatban egyébként túlnyomórészt a két bajnokaspiráns játékosai kerültek, a Manchester City (Donarumma, Cherki, Haaland, Semenyo) és az Arsenal (Timber, Saliba, Gabriel, Rice) is négy-négy játékost delegál, rajtuk kívül pedig Marc Cucurella és Bruno Fernandes egészíti ki a kezdő 11-et.

A Szezon Csapata az EA Sports FC 26-ban:

Szoboszlai élete idényét futja a Liverpoolban, 31 Premier League-meccsen öt gólt és négy gólpasszt jegyzett, a Bajnokok Ligájában 12 fellépésén is ugyanezt a statisztikát hozta össze, az FA-kupában pedig négy mérkőzésen két gólt szerzett.

Fabrizio Romano új információkat közölt Szoboszlai jövőjéről

Amit művel, az már hihetetlen: Szoboszlai szabadrúgásaira nincs ellenszer + videó

Szoboszlait is belekeverték: szexista botrány robbant ki Lipcsében

