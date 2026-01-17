Majdnem megtalálta Varga Barnabás helyettesét a Ferencváros, de a játékos klubja közbeszólt

Bergier egy tévéinterjúban mesélt arról, hogy mennyire tetszettek neki a Ferencváros által nyújtott lehetőségek, illetve azt is megemlítette, ez a klubváltás valóban egy szintlépés lett volna a karrierjében - szúrta ki az Üllői 129.

"Nagyon optimista voltam a Ferencvárosba igazolást illetően - kezdte a lengyel támadó. - Az edző Robbie Keane és két csatárral játszanak, zsinórban hatszor [az interjúban egyébként elmondták, hogy igazából hétszer] nyertek bajnokságot és most is versenyben vannak az Európa-ligában. Számomra jó előrelépési lehetőség lett volna, bíztató volt számomra, hogy egy Ferencváros-szintű klub akar leigazolni. Ha a Widzew beleegyezik, Magyarországon köthettem volna ki."

Ezt követően egy követendő példaként állította be az FTC-t, valamint megjegyezte, hogy hamarosan az infrastruktúra is adott lesz a klubjánál a jövőbeli sikerekhez.

"Remélem, pár éven belül a Widzew is egy Ferencváros-szintű csapat lesz. Nincs hiányunk semmiben, megvan minden, hogy fejlődhessünk, csak az edzőközponti létesítményekben talán némi hiányosság, de azok épp most épülnek.

Értékelem és nagyon elégedett vagyok, hogy a Widzew egy ilyen komoly ajánlatot visszautasított. Megmutatták, hogy azt szeretnék, hogy maradjak. Ez nekem is fontos, mert talán így többet is elérhetek."

Bergier egyébként csak nyáron érkezett jelenlegi együtteséhez, miután a GKS Katowice nem hosszabbította meg a szerződését, így ingyen távozott. Új klubjában a lehetséges 18 lengyel bajnoki mérkőzésből 15-ször pályára lépett, ezeken kilenc gólt szerzett az idei szezonban.

Az FTC érdeklődéséről korábban a GOAL is beszámolt.