NB I-en belül adhatja el házi gólkirályát a DVTK, de van egy csavar a történetben

Szombaton két különböző átigazolási hír látott napvilágot Elton Acolatse jövőbeli klubjáról. Az szinte biztos, hogy marad a magyar élvonalban, ám az már kérdéses, hogy hol folytatja.

Előbb az Öltözőn Túl számolt be arról, hogy Acolatse kedden aláírhat a PAFC-nál. Igen ám, csakhogy a Csakfoci kevesebb mint egy órával ezután már arról írt, hogy a 30 éves támadó nem szeretné a Puskásban folytatni, helyette inkább a Ferencvárost választja. Ennek oka, hogy a zöld-fehérekkel a nemzetközi porondon is szerepelhet.

Az FTC már tárgyalt is Acolatséval, állítólag megegyeztek a felek.

Acolatse még 2023-ban, az izraeli Ashdodtól érkezett ingyen a DVTK-hoz, amelynél kezdettől fogva kulcsembernek számít.

