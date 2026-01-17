Elton Acolatse DVTKÁrvai Károly/NSO
Bózsik Tamás

NB I-en belül adhatja el házi gólkirályát a DVTK, de van egy csavar a történetben

A holland támadó nyolcszor köszönt be, illetve nyolc gólpasszt adott az NB I idei szezonjában, így érzékeny veszteség érheti a Diósgyőrt - akár a Ferencváros, akár a Puskás Akadémia veszi meg.

Szombaton két különböző átigazolási hír látott napvilágot Elton Acolatse jövőbeli klubjáról. Az szinte biztos, hogy marad a magyar élvonalban, ám az már kérdéses, hogy hol folytatja. 

Előbb az Öltözőn Túl számolt be arról, hogy Acolatse kedden aláírhat a PAFC-nál. Igen ám, csakhogy a Csakfoci kevesebb mint egy órával ezután már arról írt, hogy a 30 éves támadó nem szeretné a Puskásban folytatni, helyette inkább a Ferencvárost választja. Ennek oka, hogy a zöld-fehérekkel a nemzetközi porondon is szerepelhet.  

Az FTC már tárgyalt is Acolatséval, állítólag megegyeztek a felek. 

Acolatse még 2023-ban, az izraeli Ashdodtól érkezett ingyen a DVTK-hoz, amelynél kezdettől fogva kulcsembernek számít. 

Arról, hogy a felcsúti együttes eladta egykori alapemberét az Újpestnek, ebben a cikkünkben írtunk. 

Default
